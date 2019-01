Achternmeer /Harbern I /Südmoslesfehn Die ausgedienten Weihnachtsbäume werden in Achternmeer, Harbern I und in Südmoslesfehn am Samstag, 12. Januar, wieder von ehrenamtlichen Helfern eingesammelt.

• SüdMoslesfehn

Die aktiven Jugendfeuerwehr-Mitglieder aus Achternmeer werden in Südmoslesfehn an der Diedrich-Dannemann-Straße, Korsorsstraße und Am Kanal alle ausgedienten Weihnachtsbäume einsammeln, die bis 9 Uhr am Straßenrand liegen. Die Bäume sollten komplett abgeschmückt sein. Die Abholung ist kostenlos, die Jugendlichen würden sich über eine Spende für ihre Arbeit freuen.

• Achternmeer/Harbern

Der Bürgerverein Achternmeer/Harbern I sammelt an den folgenden bekannten Sammelstellen: Parkplatz Dorfplatz, Parkplatz SVA-Sportplatz, alter Parkplatz Baggersee, Spielplatz Am Korsorsberg, Spielplatz Korsorsstraße und Sitzecke Am Kanal/Ammerländer Straße. Die Bäume ohne Ballen und Lametta sollten bis 14 Uhr abgelegt werden. Bitte Ballen und Schmuck vorab entfernen.

In den Siedlungen Irisweg-Tanneneck-Kiefernweg, Am Ring, Am Korsorsring und Am Korsorsberg werden die Weihnachtsbäume mit Trecker und Anhänger von Vorstandsmitgliedern und Helfern gesammelt. Auch hier sollten die komplett abgeschmückten Bäume bis 14 Uhr bereitliegen.

Jugendliche oder Erwachsene, die beim Sammeln helfen möchten, dürfen sehr gerne mithelfen. Sie sollten sich um 14 Uhr beim Dorfgemeinschaftshaus in Achternmeer einfinden.

Grundsätzlich ist die Sammlung für die Bewohner kostenlos. Als Anerkennung dieser ehrenamtlichen Aktion können aber Geldspenden zugunsten des Kinderkarnevals bei den Sammlern, dem Vorstand und den Vertrauensleuten des Bürgervereins oder an der Theaterkasse in Achternmeer am 11., 13. und 18. Januar abgegeben werden. Von dem Spendengeld werden Geschenke für die Kinder gekauft, die dann bei der Tombola sicher wieder für strahlende Gesichter sorgen werden.

• Kaffee für die Helfer

Im Anschluss an die Sammelaktionen gibt es im Dorfgemeinschaftshaus in Achternmeer für alle Helferinnen und Helfer Kaffee, Tee, Kuchen und Kaltgetränke.