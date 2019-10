Achternmeer Lilly kommt nicht mehr zurück. Darauf hat sich Heinz Dehn schon eingestellt. Der Tierarzt aus Achternmeer geht davon aus, dass die Lieblingskatze seiner Frau beim Ernten des Maisfeldes, das an sein Grundstück grenzt, durch eine Häckselmaschinen zu Tode gekommen ist. Als Lilly am 21. September nach zwei Tagen nicht zuhause erschienen war, machte sich Dehn Sorgen. Weil tags zuvor das Maisfeld gehäckselt worden war – „fast unbemerkt und ohne Ankündigung“ –, suchte er dieses intensiv ab. Er fand ein Stück von Lillys Hinterpfote und einen Teil des zweiten Hinterbeins seiner Katze.

Lillys Tod ist für Heinz Dehn und seine Frau kaum noch auszuschließen. Doch er hätte verhindert werden können, findet Dehn. Deshalb fordert er bestimmte Sicherheitsmaßnahmen bei der Maisernte.

Es geht um Sicherheit

Dabei geht es ihm um mehr als seine Katze. „Natürlich ist das tragisch. Aber ich möchte auf die Gefahr aufmerksam machen, die von den großen Häckselmaschinen ausgeht“, sagt Dehn. Eine Gefahr, die nicht nur für Katzen besteht: Auf den Feldern hinter seinem Grundstück führten Spaziergänger ihre Hunde aus, auch Kinder spielten dort. „Es sind in Deutschland durchaus schon Menschen durch Maishäcksler verletzt worden“, sagt Dehn. Er selbst habe schon im übermannshohen Maisfeld gestanden und bemerkt, wie schnell man die Orientierung verliere.

Von den Pächtern solcher Felder fordert er, dass sie die Anwohner rechtzeitig über die geplante Ernte informieren. Diese können dann an den Erntetagen verhindern, dass Katzen, Hunde oder gar Kinder auf die Felder gelangen. „Die Pächter müssen dafür sorgen, dass ordnungsgemäß gehäckselt wird“, sagt Dehn. Sprich: Pächter sollten nur solche Lohnunternehmen beauftragen, bei denen die Mitarbeiter entsprechend geschult und für die Gefahren der schweren Maschinen für Tier und Mensch sensibilisiert werden.

Auch kritisiert er die Art des Maishäckselns: Weil es schneller gehe, werde meist im Kreis gefahren. Würden die Häcksler hin- und herfahren, hätten Tiere im Feld mehr Fluchtmöglichkeiten, als wenn sie langsam eingekreist werden. Zudem fordert Dehn den Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkameras, um die Felder vor der Ernte nach Tieren abzusuchen.

Dieses Thema beschäftigt auch die Jägerschaft, allerdings weniger zur Maisernte sondern mehr im Frühjahr bei der Grasernte, wenn Rehkitze sich verstecken, sagt Josef Kuhlmann, Leiter des Hegerings Wardenburg. Technisch sei dies aber oft schwer umzusetzen, aus zwei Gründen: Zum einen seien Drohnen mit Wärmebildkameras mit 10 000 bis 15 000 Euro sehr teuer. Zum anderen sei gerade bei der Ernte im Spätsommer der Temperaturunterschied zwischen Tier und Umgebung womöglich schwer zu erkennen. „Noch haben wir so etwas nicht, aber wir bleiben am Ball“, sagt Kuhlmann.

Olaf Brandes, Geschäftsführer der Biogas Wardenburg GmbH, Pächterin jener Agrarfläche, zeigt Verständnis für Heinz Dehns Anliegen und bedauert den möglichen Tod der Katze Lilly durch eine Häckselmaschine. Gleichwohl sagt er: „Selbstverständlich stellen wir als Auftraggeber in Vorgesprächen sicher, dass der Lohnunternehmer eine hohe Qualität und Sicherheit in der Flächenbearbeitung leistet, was wir hier eindeutig bejahen können.“ Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Lohnunternehmer in der Nachbarschaft von Heinz Dehn nicht fachgerecht oder entgegen gesetzlicher Vorschriften gearbeitet habe.

Verständnis für Dehn

Brandes verstehe die Wünsche des Tierarztes, sie seien aber in der Landwirtschaft nicht umsetzbar. Die Erntetermine für Mais im September seien bei der Bevölkerung hinlänglich bekannt. Eine spezielle Information an die Anwohner hielten er sowie die anderen ortsansässigen Pächter und Lohnbetriebe nicht für notwendig. Die Kosten für Drohnen oder Wärmebildkameras seien von den Lohnunternehmen nicht zu leisten. Oft werde an zahlreichen Stellen zeitgleich gehäckselt, eine Sichtung „auf Vorrat“ könne nicht durchgeführt werden. „Es gibt keinerlei gesetzliche Vorgaben für die Erntedurchführung, die auch weniger die Pächter als die Lohnunternehmer betreffen würden“, sagt Brandes. Er versichert aber, dass „wir uns mit dem Lohnunternehmer zusammensetzen werden und überlegen, wie wir die Sicherheit erhöhen können“. Tierarzt Dehn rät er, seine Forderungen an die Politik zu richten.

Dies hat Dehn bereits getan: In einer der nächsten Sitzungen des Wardenburger Gemeinderats sollen seine Forderungen zu mehr Sicherheit bei der Maisernte auf den Tisch kommen.