Abwasseraufbereitung in der Gemeinde Großenkneten: Damit der Klärschlamm dicker wird

Ahlhorn Großenkneten ist in der Region wohl die einzige Gemeinde, die zwei kommunale Kläranlagen betreibt: eine in Ahlhorn und eine in Huntlosen. Was im Norden schon seit 15 Jahren in Betrieb ist, wird nun auch im Süden gebaut – eine Schlammeindickungsanlage. Die Investition der Gemeinde: 400 000 Euro.

In einer Übergangsphase

Zum einen geht es um Transportkosten und Lagerkapazitäten, zum anderen um die sich ändernden Rahmenbedingungen für Klärschlamm, erklärt Großenknetens Bauamtsleiter Erhard Schröder. „Wir befinden uns in einer Übergangsphase.“ Erstens: Die Landwirtschaft breche als Abnehmer immer mehr weg. Sie hätte selbst genügend Gülle als Nährstoff für ihre Felder, außerdem setze das Düngemittelrecht Grenzen. Zweitens: Die Entsorgungsfirma Hansewasser in Bremen verlange Klärschlamm mit weniger Wasser drin. Und drittens: In den nächsten Jahren würden immer mehr Kohlekraftwerke, denen Klärschlamm beigemischt wird, abgeschaltet. Neue Verbrennungsanlagen, die ausschließlich Klärschlamm verarbeiten, seien gerade in der Planung beziehungsweise im Bau.

Auf dem Gelände der Kläranlage Ahlhorn wird derzeit ein fünf mal acht Meter großes Gebäude für die Schlammeindickungsanlage gebaut. Darin installiert werden ein Siebband und Pumpen. Mit ihrer Hilfe wird künftig der Klärschlamm eingedickt. „Sie müssen sich das so vorstellen wie eine Waschmaschine“, erklärt Abwassermeister An­dreas Thien. „Das Wasser wird aus der Trommel gedrückt, zurück bleibt der Schlamm.“

Der Anteil der Trockensubstanz beträgt durch die neue Anlage demnächst fünf bis sieben Prozent. „Dann lässt sich der Klärschlamm gerade noch pumpen“, so Schröder. Aktuell habe der Schlamm drei Prozent Trockensubstanz.

Weniger Lkw-Verkehr

Mehr Trockensubstanz bedeutet weniger Wasser und damit weniger Lkw-Verkehr. Steuern bislang wöchentlich bis zu 15 Lkw aus Bremen die Kläranlage in Ahlhorn an, sind es laut Thien künftig nur noch zwei. Das aus den Schlammbecken abgeschiedene Wasser werde, weil noch zu nährstoffbelastet, zurück in den Klärprozess geleitet.

Bisher – seit einem Jahr läuft in Ahlhorn bereits eine Testanlage – wurde das Wasser aus den Schlammbecken abgepumpt. „Wir mussten die Wasserlinsen vor dem Abpumpen aber regelrecht suchen“, sagt Thien. Ein Schlammbecken hat eine Kapazität von 1000 Kubikmetern. In Zukunft werde der Prozess automatisiert.

Der abtransportierte Klärschlamm wird in Bremen in einen Faulturm gepumpt und entgast. Mit dem Gas werden Blockheizkraftwerke betrieben, die Strom und Wärme erzeugen. Der restliche Klärschlamm wird verbrannt.

Knetens Bauamtsleiter Schröder rechnet damit, dass sich die Investition von 400 000 Euro für die Schlammeindickungsanlage in rund acht Jahren amortisiert. „Das hängt auch von den Preisen für Klärschlamm ab.“