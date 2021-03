Einzelhandel: „E-Bikes sind jetzt das neue Klopapier“

Ahlhorn Passend zu den Corona-Lockerungen ab dem 8. März durfte auch ein neues Geschäft in Ahlhorn seine Türen endlich öffnen: Das E-Bike-Center Högemann. Der Hauptsitz des E-Bike-Centers befindet sich in Garrel. Erst Ende Dezember 2020 hatte sich Inhaber Marco Högemann für den zweiten Standort in Ahlhorn entschieden. „Wir haben immer mehr Anfragen aus dem Landkreis Oldenburg bekommen und der Vorbesitzer hat den Laden in Ahlhorn gerade altersbedingt aufgegeben“, sagt Högemann. An der Wildeshauser Straße 14 können sich E-Bike-Interessierte nun beraten lassen – allerdings zunächst nur nach dem „Click And Meet“-Prinzip.

Große Nachfrage

Die E-Bike-Branche spürt seit letztem Sommer einen enormen Boom. Die Nachfrage steigt kontinuierlich. Auch im E-Bike-Center steht das Telefon kaum noch still. Das führt aber auch zu Problemen. „Die Lieferzeiten sind mittlerweile unglaublich lang geworden“, sagt Högemann. Bestimmte Modelle seien sehr gefragt, Ersatzteile ausverkauft – die Produktion komme nicht mehr hinterher. „Wir haben teilweise Lieferzeiten von 500 Tagen“, sagt Högemann. „Und ich denke, es wird zum Sommer hin noch schlimmer werden“, fügt er hinzu. Nachzuvollziehen sei die hohe Nachfrage: „Die Leute können ja bedingt durch die ganzen Einschränkungen nichts anderes mehr machen“, sagt Högemann. „E-Bikes sind jetzt das neue Klopapier.“

Das neue Geschäft in Ahlhorn bietet neben dem Verkauf von E-Bikes auch einen Mietservice an. „So können sich Interessierte erstmal mit einem E-Bike vertraut machen. Und wenn sie es kaufen wollen, wird die Leihgebühr verrechnet“, sagt der Inhaber. Natürlich sei das Angebot auch an Urlauber oder Besucher gerichtet, die einfach die schönen Strecken in und um Großenkneten entdecken wollen. Zudem gibt es einen Reparatur-Service – auf Wunsch auch mit Abhol- und Bring-Service. „Und wir hoffen, irgendwann auch Touren anbieten zu können, aber das schaffen wir gerade nicht“, sagt Högemann.

Auch junge Käufer

Zwar werden auf der fast 600 Quadratmeter großen Verkaufsfläche im E-Bike-Center Ahlhorn auch Kinderfahrräder und Fahrräder ohne Motor angeboten, „das Kerngeschäft sind aber die E-Bikes.“ Dem elektronisch betriebenen Fahrrad könne man sich einfach nicht mehr entziehen. „Man fällt ja schon auf, wenn man keines hat“, sagt Marco Högemann und lacht. Auch viele junge Leute folgen inzwischen dem Trend, weiß er zu berichten.