Ahlhorn /Großenkneten Seit Montagabend ist die Bauleitplanung für das Neubaugebiet „Ahlhorn – Lemsen-Süd“ unter Dach und Fach. Der Rat der Gemeinde Großenkneten hat im Rathaus einstimmig den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 123 gefällt. 40 neue Wohnbaugrundstücke sollen in der Lücke zwischen Schulzentrum und den Baugebieten Lemsen I/II entstehen. Sie werden schon dringend erwartet. „Es gibt bereits 42 Interessenten“, sagte Bürgermeister Thorsten Schmidtke über die ungebrochen hohe Nachfrage. Gemeindeweit gibt es derzeit nur noch ein freies Grundstück (in Döhlen), ansonsten sei alles verkauft oder reserviert, berichtete Schmidtke.

Die 6,26 Hektar große Fläche liegt östlich der Straße Am Lemsen. Für die fuß- und radläufige Anbindung sind Wege zum Baugebiet Lemsen, zum Becker-Brüning-Weg und zur Sportanlage Lemsen vorgesehen. In der Fläche befindet sich auch ein rund 6000 großes Grundstück, auf dem ein neuer dreigruppiger Kindergarten gebaut werden soll. Hier laufen die Planungen. Der Bauantrag und die Ausschreibung der Gewerke werden aktuell vorbereitet.

Aus Reihen des Rates gab es ausschließlich Lob. „Die Pläne gab es schon lange“, erinnerte Anke Koch (Kommunale Alternative) an die Bemühungen der Kommune, die Fläche erwerben zu können. Jetzt werde die Lücke geschlossen, begrüßte sie das Neubaugebiet. Genauso sah es Kerstin Johannes (SPD). „Die Bauplätze sind sehr gefragt, und wir bauen einen Kindergarten, der auf Dauer erweitert werden kann.“ „Der Kindergarten ist toll aufgehoben“, fand Imke Haake (FDP) den Ort genau richtig. „Es ist faszinierend, dass so viele Leute an unseren Bauflächen interessiert sind“, meinte sie. Samuel Stoll (CDU) betonte, wie gelungen der Lückenschluss sei. Viele Ahlhorner hätten die auswärts liegenden Neubaugebiete kritisiert, aber damals sei es nicht anders, gegangen. „Nun schließt sich der Ort wieder“, sprach er von einer positiven Entwicklung. In diesem Sinne kommentierte auch Herbert Sobierei (AfD) die Entscheidung.

Dass das Gelände derzeit ziemlich aufgewühlt ist, erklärte Schmidtke mit der laufenden Untersuchung durch Archäologen, um mögliche Bodendenkmale zu finden. Da es Hinweise gebe, werde derzeit von übergeordneten Stellen beraten, inwieweit weitere Überprüfungen notwendig werden. Im vergangenen Jahr hatte das beim Neubaugebiet in Döhlen zu monatelangen Verzögerungen geführt.