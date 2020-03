Schutz Der Tiere Bei Mäharbeiten In Großenkneten: Rehkitze per Drohne retten

Ahlhorn /Großenkneten Moderne Technik verwenden, um Tierleben zu retten: Mit dieser Idee hat sich der Steinloger Jäger Ralf Martens beschäftigt. Anderenorts, so im Nachbarkreis Cloppenburg, werden bereits erfolgreich Drohnen eingesetzt, um im Frühjahr vor dem Mähen der Grünflächen durch die großen landwirtschaftlichen Maschinen die Rehkitze rechtzeitig vor der tödlichen Gefahr durch die Schneidewerke in Sicherheit zu bringen. Das müsste doch auch in seiner Heimatgemeinde möglich sein, dachte sich Martens. Er holte sich die Rückendeckung der beiden Hegeringe Ahlhorn (dem er angehört) und Großenkneten und machte sich auf Unterstützersuche für die nötigen knapp 10 000 Euro für zwei Drohnen, Versicherung und weitere Ausstattung.

Sponsoren willkommen

Zusammen mit den Hegeringleitern Reiner Seeger (Ahlhorn) und Max Hunger (Großenkneten) stellte Martens jüngst das Projekt in der Genossenschaft Bissel vor, denn die Finanzierung steht. Viele unterstützen das Vorhaben. Wobei weitere Sponsoren natürlich willkommen seien, wie Martens betonte. Insbesondere hofft er aber noch auf weitere Personen, die in der Mähzeit mithelfen möchten.

Zwei Drohnen (für jeden Hegering eine) sind notwendig, um den Bedarf decken zu können. Martens erläuterte: „Bei der Kitzrettung wird unmittelbar vor der Frühjahrsmahd die Wiese mit einer Drohne überflogen. Sie ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet, um die Kitze lokalisieren zu können.“ Mit dieser Technik seien unter optimalen Bedingungen sogar die Nester von Bodenbrütern zu erkennen. Die Funde werden dann zunächst markiert, das Rehkitz mit einem Korb abgedeckt und nach Beendigung des Überfluges werden die gefundenen Tiere in angrenzenden Flächen abgelegt.

Hegering informiert

Gefragt ist dabei auch die Kooperationsbereitschaft der Landwirte. Von ihnen werden die Hinweise benötigt, das am nächsten Tag gemäht werden soll. Der Hegering informiert dann das entsprechende Team, welches am nächsten Morgen die jeweiligen Flächen abfliegt.

Es ist geplant, in jedem Hegering zwei Teams mit jeweils drei Personen zu benennen. Das seien der Drohnenpilot, eine Person, die Funde markiert und sichert, sowie eine Ersatzperson, listet Martens auf. Die Hegeringleiter sind für die Benennung der Teams verantwortlich.

Die Drohnen einschließlich Kamera haben ein Fluggewicht von weniger als zwei Kilogramm und können somit ohne Führerschein geflogen werden. Sie müssen versichert und gekennzeichnet sein, um im Schadensfall den Besitzer feststellen zu können, betonte Martens. Zu den Teams können auch Personen gehören, die keine Jagderlaubnis besitzen. Mindestens ein Jäger sollte aber dabei sein, so Martens.