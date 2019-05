Grupp plädiert für Wirtschaftsstandort Deutschland

Ahlhorn /Großenkneten Das Warten hat sich gelohnt. Vor einem Jahr platzte das erste Wirtschaftsforum der Gemeinde Großenkneten, denn der bekannte Unternehmer Wolfgang Grupp (Trigema) blieb mit seinem Helikopter witterungsbedingt in der Mitte Deutschlands stecken. Damals sagte spontan er zu, auf eigene Kosten beim nächsten Mal zu kommen. „Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie mich nochmals gefragt haben“, so Grupp zu Beginn am Donnerstagvormittag im Alten Posthaus vor mehr als 50 Gästen aus Handel, Handwerk und Industrie. Diesmal war der 77-Jährige schon am Vorabend in Ahlhorn und hatte „super geschlafen“, wie er gut gelaunt erzählte. Diesen Eindruck vermittelte auch sein rund einstündiger Vortrag: ein bodenständiger Unternehmer, der weiß, was er will, und mit Sport- und Freizeitbekleidung „made in Germany“ seit Jahrzehnten Erfolg hat.

Mit seinem Vortrag über den Wirtschaftsstandort Deutschland, über alltägliche „Gier und Größenwahnsinn“ und Tugenden wie Vertrauen, Glaubwürdigkeit, verantwortungsvolles Handeln und die Prinzipien des ehrbaren Kaufmanns kam er beim Publikum sehr gut an. Unter dem nüchternen Titel „Verantwortung und Leistung der Unternehmer, gepaart mit speziellen Marketing- und Vertriebsstrategien“ lieferte der Unternehmer aus Baden-Württemberg reichlich Fakten, jede Menge (Lebens-)Beratung und so manchen markigen Spruch. Seine Kernthese: „Deutschland hat keine Neidgesellschaft, sondern eine Gerechtigkeitsgesellschaft“. Das Problem dabei: Wenn jemand eine Firma in die Pleite führe und Mitarbeiter entlasse, erhielten die Verantwortlichen dafür noch Geld nachgeworfen. Das sei nicht zu vermitteln, weil es ungerecht sei. Gefragt sei wieder eine Haftung der Unternehmer. Es könne nicht sein, dass Firmen in die Insolvenz gehen würden und sie danach selber zum Teil zurückkauften.

Die deutschen Firmen hätten alle Chancen, wenn Qualität und Schnelligkeit stimmten. Es gelte, beim Produkt immer einen Schritt voraus zu sein. Dagegen könnten sie mit dem Preis in einem Hochlohnland nicht mithalten.

„Zurück zur Familie“, rief Grupp aus, und das in zwei Richtungen. Die eigene Familie sei die Basis von allem. Wer das nicht verstehe, müsse sich nicht wundern, dass alle zu Egoisten würden. In der Wirtschaft sei die „Betriebsfamilie“ ebenso wichtig, Dass er seinen 1200 Mitarbeiterin die Arbeitsplätze garantiere und deren Kindern eine Ausbildung, dafür sei er „reiner Egoist“. Er behandele seine Mitarbeiter top, und daher zögen alle an einem Strang. Deshalb könne er 100-prozentige Leistung erwarten. Je mehr man die Mitarbeiter dagegen drangsaliere, desto mehr habe man sie gegen sich.

„Der Standort Deutschland ist super. Das ist meine Heimat. Wer keine Heimat hat, ist arm dran“, so Grupp. „Sagen Sie mir ein Unternehmen, das im Ausland reicher geworden ist als im Inland. Alle haben Geld verloren“, meinte er mit Blick auf Daimler und Co.

„Eine Unternehmensberatung darf bei mir nicht ins Haus“, stellte er klar. Das wäre ja das Eingeständnis, dass er sich selber als Chef rauswerfen müsse. Seine Kinder, 28 und 29 Jahre, arbeiten in der Firma. „Sie können die Nachfolge antreten: Man muss sie nur machen lassen.“

Schließlich könne er diesen Abend nach Hause kommen und sagen: „Toll war es. Jetzt war ich sogar in Großenkneten eingeladen“, flachste er. Toll fanden es allemal die Großenkneter Zuhörer, diese Unternehmerpersönlichkeit live erlebt zu haben.