Ahlhorn Die Bürger hatten am Samstag an drei Stationen entlang der Wildeshauser Straße (G 213) in Ahlhorn das Wort. Im Zuge der städtebaulichen Rahmenplanung „Wildeshauser Straße“ waren entlang der Ortsdurchfahrt an drei markanten Punkten sogenannte Posten aufgebaut: Infopunkte, an denen die geplante Sanierung von den drei Bearbeitungsteams mit ersten Ideen und Skizzen vorgestellt wurde. Dazu konnten sich die Bürger einbringen, Fragen stellen sowie eigene Wünsche und Erfahrungen mitteilen. Die öffentliche Beteiligung am „Postenlauf“ entlang der Ortsdurchfahrt war ausdrücklich erwünscht.

Gesprächspartner

Eine Station befand sich in Höhe der Postfiliale, eine weitere nahe der LzO und eine dritter auf dem Rewe-Parkplatz. Bürgermeister Thorsten Schmidtke, Gemeinderat Klaus Bigalke und Gemeindekämmerer Horst Looschen waren an diesen Infopunkten zu finden und standen als Diskussionspartner zur Verfügung.

Hintergrund: Im Rahmen des Soziale-Stadt-Sanierungsverfahrens „Wildeshauser Straße“ ist die integrierte städtebauliche Rahmenplanung in Arbeit. Dabei werden die Ziele der Sanierung konkretisiert und Vorschläge zur Umgestaltung von Straßenräumen und Freiflächen ausgearbeitet. Beauftragt sind damit die drei Bremer Büros „Forum“, „planungsgruppe grün“ und „Stadtcontur“.

Meinungen: Insgesamt drückt der viele Straßenverkehr auf die Nerven der Anwohner. Obwohl für Lastzüge eigentlich gesperrt, benutzt der Schwerlastverkehr dennoch die Wildeshauser Straße. Teils mit Ausnahmegenehmigungen, teils ohne. Vor allem nachts. Wenn die Autobahn 1 wegen eines Staus gesperrt ist, bleibt die G 213 Teil der Umleitungsstrecke. Dann gebe es lange Autoschlangen durch Ahlhorn, wie viele Anlieger betonten.

An der Visbeker Straße ist zum Beispiel ein Kreisverkehr im Gespräch, um die Ortseingangssituation im Osten zu entschärfen. Der stößt bei direkten Anliegern nicht unbedingt auf Wohlwollen, wird aber vom Bürgerverein Ahlhorn favorisiert. Alternativen wie Fahrbahnschwellen, eine Ampel oder andere Maßnahmen wurden von Bürgern genannt. Alle haben das Ziel, den Verkehr auf 50 km/h zu drosseln. Es geht auch um die Zukunft des Einzelhandels und die Gestaltung der Frei- und Grünflächen an der Wildeshauser Straße.

Beim Posten zwei in Höhe der LzO bezeichneten Bürger den Abschnitt als „abendlichen Angstbereich“. Hier sei ein Treffpunkt, vor dem sich viele fürchteten. Außerdem läge dort viel Müll herum. Auch wurde der starke Verkehr als erhebliche Lärmquelle genannt. Die Ampel G 213/Am Lemsen schalte nur am Tag den Verkehr. Abends sei sie nur eine Fußgängerampel. Die Anlieger sehen hier Bedarf für eine intelligente Ampel, die auch geschwindigkeitsabhängig den Verkehr regulieren kann – und das 24 Stunden am Tag.

Schmalere Fahrbahn

Diskutiert wurde auch die Fahrbahnbreite von 7,50 Metern. Ob 6,50 Meter möglich seien, steht zurzeit nicht fest. Das hänge auch mit der Umleitungsstrecke bei Staus auf der Autobahn zusammen, erklärte Klaus Bigalke.

Auf Höhe des Einkaufszentrums Rewe ging es um die Anordnung der Gebäude und Bepflanzung und damit um die Gestaltung einer neuen Ortsmitte. Vor allem sei hier die Überquerung der Straße, wenn man mal eben zur Apotheke will, nicht ungefährlich, berichteten Bürger. Zebrastreifen und weitere Mittelstreifen werden für nötig erachtet. Auch die Schulwegsicherung sei von Bedeutung.

Mitgebracht hatten die Planer Beispiele zu den genannten Punkten aus anderen Orten. Nun werden die Ergebnisse des Postenlaufes in den Planungsteams aufgearbeitet. Sie sollen als Basis für die weitere Vorgehensweise dienen.