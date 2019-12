Ahlhorn Es ist höchste Eisenbahn: Die Fahrbahn der Wildeshauser Straße in der Ahlhorner Ortsdurchfahrt (G 213) muss im Bereich zwischen Kreisel und der Kreuzung Visbeker Straße/Schulstraße/Am Gaswerk dringend saniert werden. Das kann angesichts des maroden Zustandes der rund 1,3 Kilometer langen Strecke nicht mehr warten, bis der Rahmenplan für das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ im Sommer 2020 fertig ist. Daher wird dieser Teilbereich der Ortsdurchfahrt jetzt vorgezogen.

Da nicht nur die Fahrbahn neu asphaltiert, sondern auch das Umfeld verbessert werden soll, läuft die Planung bereits. Die Akteure vor Ort und die Öffentlichkeit sind bei einem „Postenlauf“ im November beteiligt worden. Bürgermeister Thorsten Schmidtke, Erster Gemeinderat Klaus Bigalke und Kämmerer Horst Looschen haben jetzt die Ergebnisse vorgestellt.

Was sind die Kritikpunkte beim Straßenverkehr ?

Es wird die fehlende Ortseingangssituation beklagt, ebenso der „Landstraßencharakter“. Gerade wie ein Strich führt die Wildeshauser Straße durch den Ort. Die Folge: Der Verkehr fließt zu schnell, Tempo 50 wird oft nicht eingehalten. Die Mittelinseln in der Fahrbahn funktionieren nicht. So wird die Mittelinsel in Höhe der Kirchstraße gar als Parkfläche oder zum Überholen benutzt.

Als falsch platziert wird die Querungshilfe in Höhe von Rewe empfunden. Vermehrt gab es Beschwerden, dass der Klinkerbelag der Nebenanlagen zu rutschig sei. Kritisch werden auch die teilweise langgezogenen Parkbuchten gesehen, da sie zu Lkw-Stellplätzen würden. Ebenso behagt so manchem der Anschluss von Nebenstraßen an die G 213 nicht. Auch die Gestaltung einiger Grün- und Nebenanlagen stößt auf Kritik.

Was sind die

Vorschläge der Bürger ?

Eines wollen alle: Es soll langsamer gefahren werden und die Zahl der Lastwagen soll weniger werden. Vorgeschlagen wurden sogenannte Schlafampeln, Aufpflasterungen als „Huckel“ (aber Bedenken wegen Lärmbelästigung) oder abschnittsweise gepflasterter Belag, Verschmälerung der Straße, das Versetzen beziehungsweise Verschwenken der Straße, eine 30-km/h-Begrenzung oder die „Vergrämung“ von Lkw durch mehr Kontrollen. Auch Blitzerautomaten wurden angeregt. Weitere Querungshilfen gelten als sinnvoll. Die Radwege sollen dabei weiter getrennt von der Fahrbahn bleiben.

Braucht Ahlhorn einen zweiten Kreisel ?

Die Stimmungslage ist eindeutig: Aus dem Knotenpunkt Wildeshauser Straße/Visbeker Straße/Am Gaswerk/Schulstraße soll ein fünfarmiger Kreisverkehrsplatz werden. Dabei wurde der Vorschlag, die Straße Am Gaswerk anstatt der Wildeshauser Straße an einen Kreisel anzubinden, abgelehnt. Ein zweiter Kreisel wird als Chance gesehen, tatsächlich einen Ortseingang auch auf dieser Seite zu bekommen, orientiert am Kreisel im Westen Ahlhorns.

Die Herrichtung des östlichen Knotenpunktes wird erst später in einem separaten Bauabschnitt erfolgen. 20 000 Euro für die Planung der Umgestaltung des Areals sind im Etat 2020 enthalten.

Wie steht es um die

Ahlhorner Ortsmitte ?

Eine „echte“ Ortsmitte zu schaffen: Das ist der Wunsch von vielen. Der Dorfplatz an der Katharinenstraße stellt sie nicht dar. Zwei Varianten gibt es: die Fläche im Kreuzungsbereich Am Lemsen/Wildeshauser Straße (Standort des Weihnachtsmarktes) und den Parkplatz beim Nahversorgungszentrum (Rewe/Edeka) unter Einbeziehung des vorhandenen Restaurants (Ahlhorner Krug). Eine Neuordnung, insbesondere des Lkw-Anlieferverkehrs, in diesem Bereich war immer wieder Thema beim Postenlauf. Die Gestaltung der Ortsdurchfahrt an dieser Stelle sollte entweder durch eine Mittelinsel oder die Verengung der Fahrbahn sowie einen anderen Fahrbahnbelag erfolgen.

Welche Sorgen wurden noch angesprochen ?

Es existieren „Angstorte“ entlang der Ahlhorner Ortsdurchfahrt. Dort fühlen sich Bürger zu bestimmten Zeiten nicht mehr sicher. Im Wortlaut der Verwaltung: „Ganz allgemein wurden immer wieder die mit den Sozialstrukturen verbundenen Herausforderungen beziehungsweise Problemlagen angesprochen.“ Auch die Glascontainerstandorte sowie das Herumliegen von Abfällen sindDauerthemen.