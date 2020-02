Ahlhorn Die Sanierung des Asphaltbelags der Ortsdurchfahrt Ahlhorn ist überfällig. An vielen Stellen der heutigen G 213 (frühere B 213) ist er kaputt. 2019 wurde die aufwendige Maßnahme noch geschoben, um auch erste Teile der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt umzusetzen.

Sie sind Teil des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ für das Sanierungsgebiet Wildeshauser Straße, wodurch die Gemeinde erhebliche Zuschüsse zu dem 1,5-Millionen Euro-Projekt erhalten kann. Am Donnerstagabend ist die Planung von Gunnar Hirsch (Ingenieurbüro Hirsch, Oldenburg) im Infrastrukturausschuss vorgestellt worden. Die Ausschussrunde hat den Entwurf, mit einer Ergänzung um einen Prüfauftrag, einstimmig empfohlen.

Um welchen Bereich in Ahlhorn geht es ?

Es geht um rund 1400 Meter der Wildeshauser Straße in Ahlhorn. Vom Kreisel (2018 erneuert) im Westen Ahlhorns bis knapp zur Einmündung Am Gaswerk reicht die Strecke. Der Verkehrsknotenpunkt „G 213/Schulstraße/Visbeker Straße/Am Gaswerk“, wo eines Tages der zweite Kreisel in Ahlhorn entstehen soll, bleibt dabei in diesem Jahr außen vor. Ebenfalls wird ein Teilabschnitt der Straße im Bereich des Nahversorgungszentrums (Rewe etc.) bis zur Einmündung „Am Lemsen“ wegen noch möglicher Entwicklungen nicht angepackt (außer dass er asphaltiert wird). Hier laufen die städtebaulichen Planungen noch.

Was sind die Ziele ?

Natürlich die Sanierung der maroden Fahrbahn, zudem aber auch eine andere Gestaltung der Ortsdurchfahrt, die innerhalb des Programms Soziale Stadt den gesamten Bereich aufwerten soll. Derzeit führt die einstige Bundesstraße schnurgerade durch Ahlhorn. Durch Querungen, Furten und Bepflanzungen, mit bis zu 80 Zentimeter hohen Hecken, soll das Bild aufgelockert werden.

Auch wird stellenweise die Fahrbahnbreite verringert, um das Tempo des Verkehrs abzubremsen und die Sicherheit zu erhöhen. Dabei ist zu beachten, dass die Strecke weiterhin bei Sperrung der Autobahn eine Bedarfsumleitung darstellt und den entsprechenden Verkehr aufnehmen können muss.

Gab es eine

Bürgerbeteiligung ?

Im Rahmen der Städtebauförderung wurde die Ortsdurchfahrt aufgrund der Dringlichkeit von der Bürogemeinschaft Forum/Planungsgruppe grün/stadtcontur aus Bremen untersucht. Am 9. November 2019 folgte als Bürgerbeteiligung ein sogenannter Postenlauf mit drei Stationen entlang der Wildeshauser Straße, der auf breite Resonanz stieß. Die Ergebnisse wurden ausgewertet. Der Rat wurde darüber am 30. Januar unterrichtet. Jetzt folgte am Donnerstag die erste öffentliche Vorstellung im Ausschuss – vor wenigen Zuhörern.

Was ist geplant ?

Auf der kompletten Strecke wird der Asphalt erneuert. Das soll zwingend in diesem Jahr passieren, weil sonst die Gefahr besteht, dass der Unterbau kostenintensiv saniert werden müsse, so die Verwaltung. Die Arbeiten können laut Hirsch nur unter Vollsperrung erfolgen. Der vorhandene Belag wird zunächst auf einer Seite abgefräst, dann asphaltiert. Darauf folgt die andere Seite nach demselben Verfahren. Allein für die Asphaltierung sei abschnittsweise mit rund sechs Wochen Vollsperrung zu rechnen, schätzte der Planer.

Was passiert von Westen nach Osten ?

Die vorhandenen Pflanzbeete im Abschnitt zwischen Kreisel und Abzweigung Am Lemsen sollen bleiben (auch mit Rücksicht auf die diversen Ein- und Ausfahrten), aber aufgewertet werden. Dafür sind Hecken vorgesehen, zum Beispiel Rotbuchen. „Bis zu 80 Zentimeter Höhe, das muss übersehbar bleiben“, so Hirsch. An der Ampelkreuzung Am Lemsen/Zeppelinstraße griff Hirsch die Anregung der Kommunalen Alternative auf, über die Versetzung einiger Ampelmasten nachzudenken. Sie stünden derzeit mitten im Fußweg, monierte Matthias Reinkober (KA) diese Hindernisse. Generell werden die Ampelanlagen mit zusätzlichen Hilfen für sehbehinderte Menschen ausgestattet (weiße Noppenplatten).

Im Bereich der Kapitän-Strasser-Straße ist eine zusätzliche Querung (Fußgängerfurt aus Betonplatten in Pflasteroptik) vorgesehen. Auf der Nordseite erfolgt der Rückbau von Parkplätzen durch Grünflächen, um das Abstellen von Lastwagen zu unterbinden. „Bisher ist die Länge der Buchten zu groß“, so Hirsch.

Ab der Abzweigung Waldstraße wird die Fahrbahn der G 213 verschmälert auf 6,50 Meter, wiederum mit Hecke am Rand. Erst an der Abzweigung Am Gaswerk wird der bisherige, breitere Querschnitt wieder verwandt.

Wase wird aus der großen Mittelinsel in Höhe Altes Ahlhorner Eck ?

Hier befinden sich bereits ein Fahrbahnteiler mit Querungshilfe sowie beiderseits größere gepflasterte Flächen innerhalb der Fahrbahn. Sie wurden schon zum Parken oder Überholen fälschlicherweise verwandt. Das soll sich ändern. „Die Insel wird deutlich aufgewertet“, so Hirsch, der Großpflasterbereich in Teilen in Grünbeete umgewandelt. Der derzeit vorhandene Rasengitterplatz wird zurückgebaut und neu gepflastert mit einem gelben Stein, den die Ausschussmitglieder am Donnerstag aus drei Exemplaren aussuchten. Eine Sickermulde kommt ebenfalls neu. Der Rad- und Fußweg in diesem Bereich soll neu gepflastert werden, damit er farblich einheitlich entlang der Straße verläuft, so der Wunsch der Städtebauplaner.

Was ist mit den Rad- und Fußwegen an der

Wildeshauser Straße ?

Laut Planentwurf soll bisher nur der Abschnitt vor der Kirchstraße neu gepflastert werden, damit er wie die anderen Bereiche einheitlich im Klinker ist. „Rad- und Fußweg werden ansonsten nicht angefasst“, so Gunnar Hirsch. Sie zu einem späteren Zeitpunkt neu zu pflastern, sei dabei kein Problem. Da schaltete sich Samuel Stoll (CDU) ein und hakte nach. Nach einer Sitzungsunterbrechung stellte er den Antrag, für die Neupflasterung der Fuß- und Radwege noch bis zum Verwaltungsausschuss eine Kostenschätzung zu bekommen.

Dabei geht es um den Klinker, der von Bürgern bei Feuchtigkeit als zu glatt empfunden wird. Er könnte durch andere, nicht so glatte Steine ersetzt werden, so die Vorstellung der Ausschussmitglieder. Diese Pflasterkosten kämen in noch unbekannter Höhe zu den aktuellen Kosten von 1,5 Millionen Euro dazu.

Gibt es schon einen

konkreten Zeitplan ?

Nein, erst ist die Entscheidung über den Planentwurf im (nicht öffentlich tagenden) Verwaltungsausschuss notwendig. Dann folgt die Ausschreibung der Arbeiten. Zuletzt hatte es im Tiefbau angesichts der Hochkonjunktur dabei kostspielige Überraschungen gegeben.