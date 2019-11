Ahlhorn Die „Wildeshauser Straße“ ist die Durchfahrtsstraße in Ahlhorn. Die einstige Bundesstraße 213, heutige G 213, prägt den Ort. Selbst das aufwendige Sanierungsverfahren „Soziale Stadt“ für die rund 62 Hektar große Fläche auf beiden Seiten der Straße ist nach der Wildeshauser Straße benannt. Dass die Umgestaltung dieser Ortsdurchfahrt eine zentrale Rolle spielt, versteht sich daher fast von selbst. Mit einem ungewöhnliche Termin startet die Gemeinde Großenkneten die Beteiligung der Öffentlichkeit zur Neugestaltung von Straße und Freiflächen am Samstag, 9. November: Sie bittet die Bürgerinnen und Bürger zum „Postenlauf“.

Der Name ergibt sich aus den drei Anlaufstationen an diesem Tag. Von 10 bis 12 Uhr sind drei „Posten“ aufgebaut. An ihnen können die Ahlhornerinnen und Ahlhorner erste Ideen und Skizzen der Planer zum zukünftigen Erscheinungsbild der Wildeshauser Straße kennenlernen. Diskutieren und aktives Einbringen in die Umgestaltung: Das ist ausdrücklich erwünscht.

Innerhalb des Soziale-Stadt-Sanierungsverfahrens „Wildeshauser Straße“ laufen derzeit die Arbeiten an einer integrierten städtebaulichen Rahmenplanung. Die drei Bremer Büros Forum, Planungsgruppe Grün und Stadtcontur haben von der Gemeinde den entsprechenden Auftrag erhalten. Sie sollen unter anderem die Ziele der Sanierungsmaßnahme konkretisieren und Vorschläge zur Umgestaltung von Straßenräumen und Freiflächen ausarbeiten. Dabei wird zuallererst die Ortsdurchfahrt „in all ihren Facetten“ betrachtet, heißt es.

An drei Stationen entlang der Wildeshauser Straße wird das Bearbeitungsteam am 9. November verschiedene Gestaltungsvarianten als Ideenskizzen vorstellen. Zwischen 10.30 und 11 Uhr werden auch Vertreter der Großenkneter Verwaltungsspitze zugegen sein. Es handelt sich um Bürgermeister Thorsten Schmidtke, den Ersten Gemeinderat Klaus Bigalke und Kämmerer Horst Looschen.

Nachfolgend die drei Stationen im Überblick:

Die Station 1 befindet sich sich in Höhe der Post (Wildeshauser Straße 34). Hier geht es um Themen wie die Ortseingangssituation im Osten (Kreisel oder Kreuzung?); Bauliche Maßnahmen zur Einhaltung von Tempo 50; Kann und soll sich der „Landstraßencharakter“ verändern? Zukunft des Einzelhandels? Gestaltung der Frei- und Grünflächen entlang der Ortsdurchfahrt?

Die Station 2 ist in Höhe der LzO (Wildeshauser Straße 25) aufgebaut. Themen sind neben den oben genannten wie Tempo 50 und „Landstraßencharakter“ auch „Angstorte entlang der Ortsdurchfahrt“; Anordnung der Grünstreifen; Lärmschutz; Querungen und Verbindungen in die Wohnquartiere.

An Station 3 in Höhe von Rewe/Edeka (auf dem Parkplatz Wildeshauser Straße 6a) geht es schwerpunktmäßig um die Gestaltung einer neuen Ortsmitte als zentraler Platz, Straßenquerschnitt und -gestalt sowie (Schul-)Wege.

Die Umgestaltung der Wildeshauser Straße ist ein Baustein im Programm „Soziale Stadt“. Mit einem Förderprogramm von 12,8-Millionen-Euro soll städtebaulichen Missständen in Ahlhorn entgegengewirkt werden.