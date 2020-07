Schulzentrum: Für Bewegung und grünen Unterricht

Ahlhorn Er ist der zweite und zugleich abschließende Schritt bei einem Projekt, das allen Beteiligten im Ahlhorner Schulzentrum seit Jahren am Herzen liegt: die Neugestaltung der Außenanlagen am Schulzentrum Ahlhorn. Im September 2019 wurde der erste Abschnitt von rund 2700 Quadratmetern mit einem markanten Klettergerüst eingeweiht. Jetzt folgen weitere 4000 Quadratmeter mit Bewegungshof und „grünem Klassenzimmer“. Bürgermeister Thorsten Schmidtke, Erster Gemeinderat Klaus Bigalke, Planer Oliver Kilian (Landschaftsarchitekten Kilian + Kollegen) und Mitarbeiterin Anna Lena Möller stellten das Schulhof-Projekt vor.

Vor drei Wochen haben die Arbeiten zur weiteren Umgestaltung und Sanierung der Außenanlagen für die Graf-von-Zeppelin-Schule und das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium begonnen. Aufgrund des großen Investitionsvolumens von insgesamt rund 570 000 Euro war die Maßnahme in zwei Bauabschnitte gegliedert worden. Rund 300 000 Euro waren in den ersten Abschnitt gegangen, in dem das aufwendige Klettergerüst den Höhepunkt darstellt.

Auf 270 000 Euro sind die Kosten für den zweiten Bauabschnitt veranschlagt. Hier hat die Firma „aumann:grün“ aus Cloppenburg den Zuschlag erhalten. Da ein günstiges Ausschreibungsergebnis erzielt worden sei, werde diese Summe vermutlich nicht voll ausgeschöpft werden, berichtete Schmidtke. Wie auch beim ersten Bauabschnitt beteiligt sich der Landkreis Oldenburg mit 50 Prozent an den Kosten, da er der Träger des Gymnasiums ist. Die Maßnahme ist zudem für Mittel aus der Städtebauförderung angemeldet worden.

Beim aktuellen Bauabschnitt geht es im Wesentlichen um die Anlage eines gepflasterten Bolzplatzes sowie einer Basketball-Anlage. „Das ist der Bereich zum Auspowern“, so Planer Kilian. Es werden zudem Torwände und Sitzgelegenheiten aufgestellt. Des Weiteren werden Außentischtennisplatten installiert. Auch ein weiteres „grünes Klassenzimmer“ entsteht, nachdem sich das erste bewährt hat.. „Hier kann in Klassenstärke Unterricht im Freien abgehalten werden“, erläuterte Kilian. Selbst eine Außentafel gehöre dazu.

Als besondere Herausforderung für die Firmen gilt die Abwicklung der Bauarbeiten im laufenden Schulbetrieb. „Das läuft problemlos“ freute sich Klaus Bigalke. In enger Absprache mit den beiden Schulen gehen die Bauarbeiten vonstatten, um möglichst wenig den Unterricht zu beeinträchtigen. „Ein Dank gilt hier den Schulen, die sich stets kooperativ zeigen“, so die Gemeindespitze.

Wenn alles gut läuft, ist Anfang September mit der Fertigstellung der Arbeiten in Ahlhorn zu rechnen. Bestenfalls wäre zum Schuljahresbeginn alles fertig, was aber als ambitioniert gilt.