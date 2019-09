Ahlhorn Es ist der Auftakt des „Tags der Regionen“ in der Gemeinde Großenkneten, und zwar ein äußerst fulminanter. Am Sonntag, 29. September, 10 bis 17 Uhr, stellen die Niedersächsischen Landesforsten mit dem Forstamt, der Teichwirtschaft und dem Waldpädagogikzentrum ein großes Programm zum Hoffest in der Teichwirtschaft Ahlhorn auf die Beine. Gemeinsam mit fast 40 Partnern und Ausstellern wird ein Mix an Angeboten und Informationen beim zwölften Hoffest geboten. So groß ist der Aufwand für das Hoffest, das es inzwischen nur noch alle zwei Jahre wird.

Was gibt es Neues

beim Hoffest ?

Schon die Anfangszeit ist neu. Bereits um 10 Uhr geht es an diesem Sonntag los, damit eine Stunde früher. Als neuer Trend ist ein Mini-Haus auf Rädern zu besichtigen. Das Tiny-Haus wurde konsequent ökologisch von Tischler und Architekt Florian Schick aus Wiefelstede konzipiert. Ebenfalls erstmals dabei ist Grünholz-Drechsler Wolfgang Ablasz aus Huntlosen, der den individuellen Charakter des Baumes in seine Formgebung einbezieht. In die positiven Wirkungen des Waldes auf das Wohlbefinden wird Waldpädagogin Cornelia Köster aus Lingen mit halbstündigem Schnupper-Waldbaden einführen.

Premiere ist die Teilnahme auch für den Wildeshauser Imkerverein, den Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Cloppenburg, Holzkünstler Ralf Hilgefort (Vechta), Silke Plaggemeyer (Lemförde) mit Kleinigkeiten aus Papier, Maria Rempe (Beverbruch) mit selber gefertigten Dingen für Haus und Garten und Tina Hinnenkamp (Wardenburg) mit selbstgesponnener Schurwolle. Über eine neue Attraktion im Teutoburger Wald informiert das Team vom Baumwipfelpfad Bad Iburg.

Wie sieht es mit

Informationen aus ?

Natürlich wird über den derzeit wohl größten Waldvernichter, den Borkenkäfer, und dem allgemeinen Zustand des Waldes informiert. Aber das ist längst nicht alles. Die Firma Friedwald informiert über ihre Natur-Bestattungen, und die Jägerschaft präsentiert heimische Wildtiere zum Anschauen und Anfassen. Der Fahrradclub ADFC ist ebenso vertreten wie die Ahlhorner Geocacher-Gruppe. Mit ihren touristischen Angeboten sind der Naturpark Wildeshauser Geest, das Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre sowie Naturerlebnis Südliches Friesland, der Iburger Baumwipfelpfad und das Großenkneter Tourimobil vertreten.

Der Imkerverein, die Dorfhelferinnen und der neugegründete Förderverein Blockhaus Ahlhorn sind ebenso mit von der Partie. Neben dem Hofladen schlagen die Fischwirte und Aalhof Götting ihr Zelt auf und informieren mit Schau-Aquarien über die Teichwirtschaft und Aalaufzucht.

Was gibt es an

Mitmachaktionen ?

Ein Sandhaufen lädt Kinder zur Schatzsuche ein, und beim Waldpädagogikzentrum können Nistkästen und Birkenvasen gefertigt werden. Der Oldenburger Bogenschießverein zeigt seinen Sport auf einer Schießbahn hinter der Holzwerkstatt. Schmuckdesignerin Marion Brüning bietet einen Workshop an und Töpferin Bianca Hanekamp lässt sich ebenso über die Schulter schauen wie die Sager Spinnfrauen. Die Holzkünstler Hubert Krogmann und Ralf Hilgefort lassen sich beim Schnitzen erleben. Heiner Brüning aus Barnstorf hat seine mobile Drechselbank dabei, bei den Dorfhelferinnen steht das Glücksrad bereit.

Wie sieht es mit Kunsthandwerk aus ?

Es gibt reichlich Auswahl. Die Drechsler Heiner Brüning und Wolfgang Ablasz zeigen ihre unterschiedlichen Arbeiten, die „MoebelMakers“ aus Oldenburg sind mit Holzprodukten vertreten, und Heiner Lübbe (Thüle) zeigt seine Naturholz-Lampen. Handarbeiten und anderes bieten Annemarie Dahms, Reinhild Engelmann und Maria Rempe. Es gibt verschiedenste Pflanzen (Sukkulenten) und Eckehard Siepmann hat wieder seine Holzarbeiten mit. Mit eigener Wolle kommt Tina Linnenkamp, und Silke Plaggemeyer zeigt ihre aus papiernen Produkte. Getöpferte Objekte für Haus und Garten bietet die Werlterin Bianca Hanekamp und Marion Brüning ist mit ihren Goldschmiedearbeiten vertreten.

Was gibt es zu essen

und zu trinken ?

Das Café Lethetalscheune öffnet sein Scheunentor und bietet Kaffee und Kuchen sowie frische Räucherforelle. Forelle und Aal gibt es auch im Hofladen – solange der Vorrat reicht. Weiter sind Ahlhorner Wildbratwurst frisch vom Grill und Wildgulasch auf dem Gelände im Angebot. Für den schnellen Appetit ist Firma Kohls mit Fischbrötchen und weiteren Spezialitäten vertreten. Dazu gibt es das klassische Angebot an Getränken, Bratwurst, Pommes Frites und Eis.

Was empfiehlt sich für die Anreise ?

Wie seit Jahren werden viele Gäste erwartet. Die Anfahrt zum Gelände an der Teichwirtschaft, Baumweg 5 in Emstek, erfolgt über die Bundesstraße 213 zwischen Ahlhorn und Cloppenburg (dabei der Beschilderung Teichwirtschaft folgen). Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Für Pkw wird eine Parkgebühr von einem Euro erhoben. Radfahrer können direkt auf das Gelände fahren.

Gibt es auch Führungen ?

Selbstverständlich ja. Zur vollen Stunde kann man vom Alten Hälterhaus aus mit den Gästeführern des Verkehrsvereins Großenkneten zu einer halbstündigen Betriebsführung aufbrechen. Es wird ein kleiner Kostenbeitrag erhoben.

Zur kostenlosen Waldbaden-Schnupperzeit lädt Cornelia Köster um 11.30, 12.30, 14, 15 und 16 Uhr beim Arkadenhaus ein.

Wann ist Teil zwei des Tags der Regionen ?

Das Hoffest bei der Teichwirtschaft Ahlhorn am 29. September bildet den Auftakt in der Gemeinde Großenkneten. Am Sonntag, 6. Oktober, 11 bis 17 Uhr, folgt der große Aktionstag querbeet in der Gemeinde in Huntlosen, Hosüne, Sannum, Regente und Ahlhorn.