Tafel: Einmal gibt es noch Lebensmittel

Ahlhorn /Wildeshausen Die Wildeshauser Tafel schließt wegen des Coronavirus ihre Ausgabestellen in Ahlhorn und in der Kreisstadt. An diesem Donnerstag in Wildeshausen und am Freitag, 20. März, in Ahlhorn werden vorerst zum letzten Mal Lebensmittel ausgegeben. „Wir schließen zunächst für vier Wochen“, sagte am Mittwoch der Vorsitzende der Wildeshauser Tafel, Gerd Aring. Am Donnerstag, 23. April, sollen in Wildeshausen und am Freitag, 24. April, in Ahlhorn die Türen wieder geöffnet werden.

„In der momentanen Situation kann ich es nicht verantworten, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Tafel weiter betreiben“, sagte Aring. Die meisten Ehrenamtlichen seien über 70 Jahre alt und gehörten damit zur Risikogruppe der Corona-Pandemie. „Sie sind aber alle weiterhin motiviert und wollen auch die vorerst letzte Lebensmittelausgabe über die Bühne bringen“, so der Vorsitzende. In Ahlhorn packen pro Ausgabetag 15 Personen mit an, in Wildeshausen sind es ebenfalls 15 für die Ausgabe und weitere 15 in der Vorbereitung.

In Ahlhorn öffnet die Tafel am Freitag um 10 Uhr. An der Tür hängt ein Hinweisschild mit einer Anweisung des niedersächsischen Sozial- und Gesundheitsministeriums. Danach dürfen Personen, die sich in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben, 14 Tage nach ihrer Rückkehr die Tafel nicht mehr betreten.

„Wir lassen jetzt nur noch zwei Kunden auf einmal in das enge Gebäude“, erklärte Aring. Der Abstand mit Tischen zwischen den Tafel-Mitarbeiterinnen und den Kunden sei größer als sonst. „Der Kunde sagt, was er möchte, unsere Helferin füllt eine Kiste und stellt sie auf den Tisch. Die nimmt der Kunde mit in den Flur am Hintereingang und packt die Lebensmittel in seine Taschen“, erläutert Aring das Prozedere. Vergangene Woche hätten in Ahlhorn 45 Familien das Angebot der Tafel genutzt, in Wildeshausen 79.

Die Hamsterkäufe mancher Bürger hätte in dieser Woche übrigens auch die Wildeshauser Tafel zu spüren bekommen. „Dadurch, dass die hiesigen Lebensmittelgeschäfte mehr verkauft haben, ist weniger für die Tafel übrig geblieben“, sagte Aring. Doch das Lager der Tafel sei noch gut gefüllt. Die frischen Lebensmittel, die am Donnerstag und Freitag bei der Ausgabe in Ahlhorn und Wildeshausen nicht veräußert würden, werden von den Tafeln aus Delmenhorst und Bremerhaven abgeholt, die auch nächste Woche noch geöffnet seien. Im Keller gelagerte Waren wie Konserven, Reis und Mehl oder auch Tiefkühlkost seien einige Monate haltbar.