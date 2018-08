Alte Landmaschinen zeigen auf dem Acker, was in ihnen steckt

Eine staubige, aber nichtsdestotrotz sehr gelungene Veranstaltung war am Samstagnachmittag das historische Pflügen auf einem großen Feld zwischen Feldtorstraße und Huntloser Straße in Sandhatten. Auf Einladung der seit 2015 bestehenden Treckerfreunde Sandhatten rollten etwa 40 Fahrer mit ihren alten Deutz, Fendts und anderen Schleppern an, um zu zeigen, was noch in den gut gewarteten Maschinen steckt. Auch abseits des Ackers war ordentlich was los. Viele Zuschauer zeugten vom großen Interesse an dieser Seite der Landwirtschaft.



