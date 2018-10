Altengraben Die Nachbarn des geplanten Baugebietes „westlich Zum Altengraben“ geben nicht auf. Bei Ortsterminen möchten sie die Parteien von ihrer Version des Bauplans überzeugen. Für den offiziellen Bebauungsplan haben im Ausschuss für Gemeindeentwicklung zwar nur CDU und SPD gestimmt, haben aber damit die Mehrheit. Die kleinen Fraktionen waren dagegen – so auch die Grünen. Die Fraktionsmitglieder Dr. Volker Schulz-Berendt und Michael Sorg trafen sich am Mittwochabend mit den Anwohnern. Die Freien Wähler waren bereits im September vor Ort.

Der Plan der Bürgerinitiative Altengraben, die sich extra für den Kampf gegen das Baugebiet gegründet hat, sieht im Gegensatz zum offiziellen Bebauungsplan 249 statt zwei Einfahrten von der Straße „Zum Altengraben“ nur eine Einfahrt mit einem Wendehammer vor. Der soll Abstand zum Hof von Bernfried Lüdeke schaffen. Der hat sich mittlerweile einen Anwalt genommen. Er fühlt sich eingeengt. Derzeit betreibt er selbst keine Landwirtschaft, sein Stall ist aber an seinen Cousin verpachtet, der dort 20 Rinder hält. Der fahre täglich mit großen Fahrzeugen auf den Hof, regelmäßig rühre er Gülle an. Da sei Streit mit den Nachbarn vorprogrammiert, ist sich Lüdeke sicher. Darüber hinaus wolle er sich die Option offen halten, als Rentner den Hof wieder zu bewirtschaften oder zu verpachten. Das gehe aber laut Landwirtschaftskammer nicht, da er den Hof mehr als fünf Jahre nicht bewirtschaftet habe. „Das bedeutet ja eine Wertminderung meines Hofes“, sagte Lüdeke am Mittwoch.

Außerdem sehen die Anwohner unter anderem im Norden des Gebietes eine deutlich größere Wiese vor als die Gemeinde. Sie wollen hier gemeinsam mit dem Naturschutzbund (Nabu) die frühere Streuobstwiese neben dem denkmalgeschützten Gebäude wieder herrichten und auch in Zukunft pflegen. Der Nabu war es auch, der eine erste Bebauungsplanänderung bewirkt hatte. Die Anwohner hatten in der Ausschreibung gelesen, dass es im Januar eine Prüfung auf Fledermäuse gegeben hatte. „Da sind die aber ja noch im Winterschlaf“, sagte Anwohner Hartmut Rippena am Mittwochabend kopfschüttelnd. Die Bürgerinitiative hatte daraufhin den Nabu Ganderkesee angesprochen, der wiederum den Delmenhorster Nabu um eine Prüfung gebeten hatte, da den Ganderkeseern die nötigen Messinstrumente fehlen. Der Nabu stellte Fledermäuse fest, woraufhin die Gemeinde eine Wiese in den Plan aufnahm.

Schulz-Berendt sagte, er könne alle Argumente der Anwohner nachvollziehen. Die Grünen seien generell gegen weitere Baugebiete – solange nicht ein umfassender Plan vorliege, welche Baugebiete die Gemeinde in den kommenden Jahren plane. Sorg kritisierte am Mittwoch, dass es eine Bereisung der Ausschüsse für Gemeindeentwicklung sowie Straßen- und Verkehr in der Gegend gegeben habe, die Verwaltung aber keinen Stopp am geplanten Baugebiet vorgesehen hatte. Zudem riet er den Anwohnern, ihre Einwände direkt an die Fraktionen zu schicken, da die Gemeinde die Unterlagen erst spät und nur als Zusammenfassung und nicht im Original weiterleite.

FDP, SPD und UWG wollen in den kommenden zwei Wochen vorbeikommen. Die CDU habe einen Ortstermin abgelehnt, berichtete Anwohnerin Sabine Schmöcker-Totzke, aber angeboten, die Anwohner könnten bei der Fraktionssitzung Ende Oktober vorsprechen.