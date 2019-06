Aumühle Die ersten zwölf Dauercamper sind auf dem Platz und richten sich ein. Hinzu kommen die Übernachtungsgäste auf der Durchreise. Der neue Campingplatz „Auecamp“ in Aumühle ist eröffnet. „Wir sind betriebsbereit, aber noch nicht fertig“, sagt Miteigentümer und Projektleiter Achim Breuer.

„Wir haben jede Menge Sand bewegt. Alles in Eigenleistung; denn Handwerker sind wegen des Baubooms faktisch nicht zu bekommen.“ 1,5 Kilometer Kanalrohre wurden verlegt. Damit ist der Campingplatz nun ans öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Und weil die Erde nun einmal aufgebuddelt war, wurden auch Leitungen für Frischwasser, Strom, Gas und Glasfaser mit verlegt. „Diese Anschlüsse sind Standard für einen heutigen Campingplatz“, sagt Breuer. Das Glasfaserkabel ist noch nicht ans Netz angeschlossen. Es gibt aber W-Lan auf dem Campingplatz.

Im ersten Bauabschnitt verfügt das Auecamp über 68 Stellplätze (100 bis 150 Quadratmeter) für Wohnwagen, 22 für Wohnmobile sowie eine 2500 Quadratmeter große Fläche für einen Zeltwiese. „Dort ist der Platz für Kreative“, meint Breuer, der Amateurfunker und selbst begeisterter Camper ist. Der Amateurfunkverein DARC-Camp, der früher auf einem Campingplatz in Hatten war, will in Aumühle einen neuen Treffpunkt schaffen. Die Zeltwiese soll auch Feuerwehr- und THW-Gruppen Platz bieten. Unter anderem dafür wurden 300 Kilogramm Grassamen verarbeitet.

Die Absagen im Februar, Handwerker für die Sanierung des alten und den Bau eines neuen Waschhauses zu engagieren, konnte Breuer nur zur Kenntnis nehmen. Seine Reaktion: „Als Alternative haben wir drei mobile Badezimmer gekauft und auf dem Campingplatz aufgestellt.“ Sie sind jeweils zwei mal zwei Meter groß und mit Dusche, Toilette sowie Waschbecken ausgestattet. Breuer hofft nun auf den kommenden Winter, wenn die Bauleute vielleicht mehr Luft haben, dass die Pläne für die Waschhäuser umgesetzt werden.

In den nächsten Wochen soll vor dem Hauptgebäude, das ebenfalls noch auf eine Sanierung wartet, ein kleiner Biergarten entstehen. Die Zukunft sieht ein gastronomisches Angebot im früheren „Schnitzelhaus“ vor.

„Der Anfang ist gemacht“, sagt der 56-Jährige und schaut über den Platz. Zusammen mit seiner Frau und einem Freund kaufte der IT-Unternehmensberater 2017 das 6,7 Hektar große Gelände, nachdem der alte Campingplatz 2016 geschlossen worden war.

In den vergangenen zwei Jahren hat sein Team viel Mühsal in das Projekt gesteckt. So wurden 10 000 Gehwegplatten entfernt, 500 Bäume gefällt und die Stümpfe ausgegraben sowie massenhaft Scherben und Schutt aus dem Boden geholt, um eine neue Infrastruktur aufzubauen und die Parzellen neu einzuteilen.

Zwischen Campingplatz und dem angrenzenden Aue-Bach liegt der Badesee mit Strand und Spielplatz. Er wird noch dauerhaft mit Sauerstoff versorgt, damit die Bakterien ihn mineralisieren. Auch dort ist Geduld gefragt. „Als ich einem Freund geschrieben habe, dass wir betriebsbereit sind, gratulierte er, fügte aber hinzu, dass ein Campingplatz nie fertig wird“, erzählt Breuer mit Humor.