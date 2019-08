Aumühle Das Gebäude hat eine interessante Geschichte: Einst die Prachtvilla eines Fabrikanten, dann Eliteschule im Dritten Reich, später Heim und heute ein Mehrparteienhaus mit 13 Mietwohnungen. Nun soll das markante Herrenhaus Aumühle für rund 1,7 Millionen Euro verkauft werden. Die Eigentümer bieten die 1911 erbaute Villa in Immobilien-Portalen an und haben inzwischen auch einen Makler eingeschaltet.

„Das Gebäude ist komplett saniert und wurde für die Mietnutzung umgebaut“, sagte Heinrich Ondracek auf Anfrage unserer Zeitung. Der gebürtige Tscheche hatte das Gebäude Anfang der 1990er-Jahre erworben und 1997 seiner damaligen Frau Martina geschenkt.

Per Zeitungsanzeige war er auf die prächtige Villa gestoßen. Auf gut 930 Quadratmetern Wohnfläche befinden sich heute 28 Zimmer in 13 Wohnungen. Das Grundstück umfasst laut Verkaufsexposé eine Fläche von 8000 Quadratmetern. Hinzu kommen Garagen- und Stellplätze sowie ein terrassenförmig angeordneter Garten.

Ondracek, der lange Zeit in Frankfurt/Main gelebt und von dort aus mit Immobilien gehandelt hat, verkauft die Villa im Auftrag seiner einstigen Frau. Die bauliche Substanz sei in Ordnung. Allerdings sei das Haus natürlich kein Neubau mehr. Das Herrenhaus Aumühle ist nach Angaben des Verkäufers, der heute in Leipzig lebt, auf sämtlichen Etagen voll vermietet. Die potenziellen Käufer könnten mit jährlichen Mieteinnahmen von knapp 80 000 Euro planen.

Das einstige Gut Aumühle wurde laut Landesamt für Denkmalschutz von den Gebrüdern Schelp nach Plänen der Baumeister Robert Rang und Heinrich Theesfeld errichtet. 1922 erwarb der Major a.D. Dr. Wilhelm Heinrich Berthold Erwin Goerke das Gut und damit auch die Villa. Ab Oktober 1933 wurde das Gebäude von den Nationalsozialisten für die Hitlerjugend als sogenannte Gebietsführerschule „Hans Hoffmann“ genutzt.

Nach dem Krieg wurde das Haus unterschiedlich genutzt. Unter anderem gab es Kulturveranstaltungen im Herrenhaus mit Lesungen und Meditationen. In der Bauerschaft Aumühle ist das markante Gebäude ein echter „Hingucker“.