Am Denkmal wird Straße saniert

Benthullen Am Montag haben die Sanierungen an der Straße Am Denkmal in Benthullen begonnen. Betroffen ist ein 50 Meter langes Teilstück von der Einmündung Böseler Straße. Die Arbeiten werden unter einer Vollsperrung durchgeführt. Die Bauzeit beträgt circa zwei Wochen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind laut Gemeindeverwaltung möglich.

Umleitungen sind ausgeschildert. Die ausführende Firma wird dafür Sorge tragen, dass die Müllabfuhr reibungslos erfolgt. Es wird um eine vorsichtige Fahrweise gebeten.