Umwelt: Moorschutz: Bauern im Landkreis fürchten Einbußen

Benthullen /Landkreis Oldenburg Das Diskussionspapier zur Moorschutzstrategie des Bundesumweltministeriums wird beim Kreislandvolkverband äußerst kritisch gesehen. „Diese Planungen kommen einer Enteignung gleich“, wettert Bernhard Wolff, Geschäftsführer des Kreislandvolkverbandes Oldenburg, gegen die Pläne. Auf mehr als 60 Seiten wird in dem Diskussionspapier erläutert, wie Moorstandorte in Zukunft unter Schutz gestellt werden sollen. Festgehalten sei, dass Moore zukünftig wieder vernässt, unter Schutz gestellt und aus der Bewirtschaftung genommen werden sollen, erklärt Wolff. „Die Überlegungen des Umweltministeriums sind völlig inakzeptabel“, findet er. „Nirgends wird erwähnt, wie die Folgen des Papiers abgefangen werden.“

Verluste ausgleichen

Wolff weist darauf hin, dass viele landwirtschaftliche Familienbetriebe auf Mooren wirtschaften. „Ihre Vorfahren haben in mühevoller Handarbeit die Böden nach dem Krieg fruchtbar gemacht und eine strukturschwache Region in Lohn und Brot gebracht“, so der Landvolk-Geschäftsführer. „Werden Moorflächen wieder vernässt, ist hier kein Wirtschaften und keine Entwicklung mehr möglich. Es wird nicht erwähnt, wie diese Verluste ausgeglichen werden sollen.“

Zusätzlich fordert der Kreislandvolkverband die Bundesregierung auf, ihre Grundlagen zu überarbeiten. „Es wurden Karten verwendet, die veraltet sind“, so die Kritik. „Die Moorflächen wurden vor Jahren tiefgepflügt, übersandet und entwässert.“ Diese Veränderungen seien gesellschaftlich notwendig gewesen, um nach dem Krieg die Region mit Lebensmitteln zu versorgen.

Karten auf altem Stand

„In den alten Karten werden diese Veränderungen nicht berücksichtigt. Eine Rückführung in den Moorzustand ist auf einigen Flächen schlichtweg nicht mehr möglich“, kommentiert Wolff.

Der Kreislandvolkverband schlägt einen Vertragsnaturschutz mit geregelter Entlohnung vor. „Wir haben in diesem Jahr den ,Niedersächsischen Weg’ ins Leben gerufen.

Er ist beispielhaft für einen Schulterschluss zwischen Landwirtschaft, Naturschutz und Landesregierung.“ Mit dem Niedersächsischen Weg haben Landesregierung, Landvolk, Landwirtschaftskammer sowie Natur- und Umweltverbände eine Vereinbarung getroffen.

Gemeinsamer Vertrag

Danach verpflichten sich alle Beteiligten zu großen Anstrengungen bei Natur- und Artenschutz, bei Biodiversität und beim Umgang mit der Landschaft. Ein solcher Vertrag ist bundesweit bisher einmalig. Im Niedersächsischen Weg seien klare Ziele von Naturschutz und Landwirtschaft definiert und abgewogen worden. Außerdem werden hier auch mögliche Ausgleichszahlungen geregelt. Eine vergleichbare Kooperation vermisse der Kreislandvolkverband in dem aktuellen Diskussionspapier zur Moorschutzstrategie, so Wolff.