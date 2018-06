Benthullen Vier Wochen nach dem Pfingstspaß im Moor lädt das Moor- und Bauernmuseum in Benthullen erneut zu einer großen Veranstaltung ein: Am Tag des offenen Hofes, am kommenden Sonntag, 17. Juni, wartet ein buntes Rahmenprogramm rund um die Landwirtschaft auf die Besucher. Maschinen von früher und heute sowie Tiere und Aktionen für Kinder locken an die Straße „Zu den Birken“. „Wir haben ein Angebot für Jung und Alt“, schwärmt Jürgen Bureck, Leiter des Moor- und Bauernmuseums.

Eine Gemeinschaft aus landwirtschaftlichen Betrieben aus der Gemeinde Wardenburg hat sich mit dem Museum zusammengeschlossen, um den Tag des offenen Hofes vielfältig zu gestalten.

Stündliche Radtouren Am Tag des offenen Hofes am Sonntag, 17. Juni, öffnet das Moor- und Bauernmuseum, Zu den Birken 15, in Benthullen von 9.30 bis 17 Uhr. Die Fahrradroute der Landwirtschaft ist in derselben Zeit geöffnet. Es werden auch stündlich geführten Touren ohne Anmeldung angeboten.

Parallel zum Tag des offenen Hofes starten an diesem Tag vom Moormuseum aus zwei Rundkurse. „Wir feiern die Eröffnung der Fahrradroute der Landwirtschaft in Wardenburg“, berichtet Thale Alfs vom Kreislandvolkverband Oldenburg, die beide Veranstaltungen organisiert.

Beide Fahrradrundkurse sind ausgeschildert. „Beide sind rund 16 Kilometer lang. Einer führt über Harbern und einer über Littel und Oberlethe“, so Alfs. Die Routen führen vorbei an landwirtschaftlichen Betrieben. „Die Besucher sollten ihr eigenes Fahrrad mitbringen, denn die Höfe sind nur mit dem Rad zu erreichen“, ergänzt Bernhard Wolff, Geschäftsführer vom Kreislandvolkverband.

Gestartet ist das Projekt „Kiek in’t Land“ 2016. Im ersten Schritt werden Infostationen an landwirtschaftlichen Betrieben und Flächen errichtet. Im zweiten Schritt folgen Erlebnisstationen, die zum Mitmachen anregen. Im dritten Schritt sind Ausschilderungen und Karten geplant. Bis jetzt ist in den Gemeinden Großenkneten, Ganderkesee, Hatten und Hude die Radroute gestartet.