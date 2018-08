Benthullen Bevor Maxl zum Tierschutzhof Wardenburg kam, um seinen Lebensabend zu genießen, war er mit einem Bettler in Brandenburg unterwegs. „Er ist mit ihm auf den Straßen betteln gegangen“, erklärt Tierheimleiterin Anja Fleckenstein mit einem Blick auf das Pony. Heute ist er das älteste Tier auf dem Hof. Wie Maxl wurden einige der Pferde und Ponys, die zum Tierschutzhof kommen, nicht artgerecht gehalten.

Prinz und Lucas sind die neuesten Bewohner in Benthullen. Sie wurden in einem verwahrlosten Zustand beschlagnahmt. Zum Übergang hat sie das Veterinäramt Wildeshausen untergebracht. Mitte August zogen sie dann auf den Tierschutzhof. Immer noch abgemagert und mit einigen Blessuren werden sie derzeit aufgepäppelt.

Zu teuer geworden

Während manche Schützlinge aus einer Notsituation heraus zu Fleckenstein und ihrem Team nach Benthullen kommen, werden andere beim Tierschutzhof abgegeben, weil sie zu teuer oder ihre Reiter zu groß geworden sind. „Es werden heute viele Gründe vorgeschoben“, so die Tierheimleiterin. Andererseits kommt es auch vor, dass sich ein Besitzer aus Krankheits- oder Altersgründen nicht mehr um das Tier kümmern kann.

Den Hof betreibt Fleckenstein seit 2014; seit 2007 ist sie im Tierschutz tätig. Schon als kleines Mädchen war sie Tieren sehr verbunden. „Ich habe eher auf einem Pony gesessen, als dass ich laufen konnte“, erklärt die 37-Jährige, die aus Bayern kommt. Unterstützt wird sie von einem vierköpfigen Team. Derzeit beherbergt der Hof, der zur Tierschutzliga Stiftung gehört, 26 Pferde und Ponys und ist damit ausgelastet. Auch ein Schulungsraum sowie Gästezimmer sind auf dem Gelände zu finden. Hier werden verschiedene Kurse angeboten.

Aufwendige Pflege

Gehalten werden die Tiere in verschiedenen Offenställen, die an Weiden oder an Paddocks anschließen. Da jedes Pferd seine eigenen Bedürfnisse hat, kommt auf das Tierschutzteam jeden Tag eine Menge Arbeit zu: Putzen, Füttern und die individuelle Medikamentengabe halten Fleckenstein und die Mitarbeiter auf Trab. Die zum Teil aufwendige Pflege der Schützlinge mache es auch schwierig, die Pferde und Ponys zu vermitteln. „Leider kommen Vermittlungen sehr selten vor“, so Fleckenstein. Im Schnitt finde ein Tier pro Jahr ein neues Zuhause.

Finanziert wird der Tierschutzhof durch Spenden, Patenschaften und Mitgliedsbeiträge. Neben den Unterhaltungskosten können alleine an Tierarztkosten im Monat 300 bis 1200 Euro anfallen. Oben drauf kommen noch Kosten für den Pferdezahnarzt und Hufschmied, die regelmäßig kommen müssen. Derzeit macht sich die Tierheimleiterin zudem Sorgen, um die Heupreise. Diese steigen aufgrund der extremen Hitze im Sommer an.

• Unterstützt werden kann der Tierschutzhof Wardenburg durch Spenden und Patenschaften. Auch als Ehrenamtlicher kann man sich um ein Tier kümmern. Erreichbar sind die Mitarbeiter des Hofes unter Telefon 0 44 07/9 13 75 41; Telefon 01 60/5 55 81 07 oder per E-Mail unter tierschutzhof-wardenburg@tierschutzliga.de.

