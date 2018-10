Bergedorf Überall fiept und miaut es im alten Verwaltungsgebäude des Tierheims Bergedorf. Dort und im ehemaligen Büro stehen zahlreiche Gitterboxen, in denen jeweils zwei oder drei Katzenkinder herumtollen oder sich ausruhen – teils noch sehr kleine Katzenkinder. Am Donnerstag wurden gerade wieder sechs erst wenige Wochen alte Tiere ohne Mutter aufgefunden und eingeliefert.

39 Kitten und 30 ausgewachsene Katzen leben derzeit im Tierheim, weitere sind bereits angekündigt. Warum gerade jetzt so viele Katzenkinder eintrudeln, können sich Tierheim-Leiter Mark Ungnade und sein Team nicht erklären. „Das Jahr hat ruhig begonnen, aber jetzt platzen wir gerade aus allen Nähten“, sagt Ungnade. Er beobachtet schon seit einigen Jahren eine Verschiebung: Die Welle der „Mai-Kätzchen“ laufe inzwischen immer später im Jahr auf.

Kontakt Im Tierheim Bergedorf werden Fundtiere und beschlagnahmte Tiere aus allen Kommunen im Landkreis Oldenburg (mit Ausnahme von Wardenburg), aus den Gemeinden Lemwerder und Berne sowie aus den Städten Delmenhorst, Brake und teils aus Bremen betreut. Neben den derzeit knapp 70 Katzen leben dort aktuell auch 23 Hunde. Viele können laut Mark Ungnade ausschließlich an erfahrene Halter vermittelt werden. Zu erreichen ist das Tierheim (Am Eckerkamp 15) unter Telefon 04222/ 8 05 87 47 sowie per E-Mail (info@tierheim-bergedorf.de). www.tierheim-bergedorf.de

Für das Tierheim kommt sie zur Unzeit. „Wir fangen gerade an, das Büro komplett umzubauen“, erklärt Ungnade. Ein neues Katzenhaus ist bereits fertiggestellt. Zusätzlich sollen im Altbau die Boxen durch Katzenzimmer mit Ausläufen ersetzt werden, ein Empfangsbereich entstehen und eine Art Aufnahmestation für Neuzugänge, den diese erst verlassen dürfen, wenn sie tierärztlich untersucht und vollständig geimpft sind.

Ungnade, der das Tierheim seit 2011 zusammen mit seiner Ehefrau betreibt, hofft, vor dem eigentlichen Umbau noch möglichst viele Tiere vermitteln zu können. 100 Euro müssen die künftigen Halter an Schutzgebühr bezahlen. Davon werden die Kosten für Kastration und Impfungen gedeckt. Wer eine Katze übernimmt, die noch zu jung für die Operation ist, erhält automatisch einen Gutschein für die Kastration.

Ungnade freut sich nicht nur über Menschen, die Hauskatzen aufnehmen, sondern auch, wenn sich Hofbesitzer melden, die „Mäusefänger“ benötigen und verwilderten Katzen ein neues Zuhause bieten. In solchen Fällen werde sogar auf die Schutzgebühr verzichtet.

Bevor ein Tier auszieht, überzeugen sich die Tierheim-Mitarbeiter in Gesprächen davon, dass es der Halter in spe Ernst meint. „Wir machen Probeverträge über zwei Wochen. Und oft kommen die angehenden Halter mehrfach zu uns, bevor sie ein Tier aufnehmen“, sagt Tierpflegerin Annemarie Stiewe. In jedem Fall würden Fundtiere so lange im Tierheim betreut, bis sie gesund an den neuen Besitzer übergeben werden könnten. Auch nach der Vermittlung hätten die neuen Halter immer die Möglichkeit, sich mit ihren Fragen ans Tierheim zu wenden.

Die Modernisierung des Tierheims wird das Betreiber-Ehepaar und seine acht Mitarbeiter noch eine ganze Weile beschäftigen. Neben den neuen Katzenunterkünften wollen sie im kommenden Jahr auch ein Kleintierhaus bauen, wie Mark Ungnade ankündigt.