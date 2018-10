Birkenheide Eigentlich würde sich Carolin Melle jetzt morgendliche Nebelschwaden und erste frostige Nächte wünschen. Auch wenn sie persönlich Wärme und Sonnenschein liebt – die Ganderkeseerin muss ans Geschäft denken. Und das lebe nun mal vom „Herbstgefühl“, wie es die Inhaberin der Gärtnerei Melle nennt.

75 Prozent seines Jahresumsatzes macht das Unternehmen mit dem Verkauf von Heidepflanzen. Und die verkaufen sich am besten, wenn es das erste Mal gefroren hat, weiß die Firmenchefin. Auch die „Calluna vulgaris“ selbst mag es herbstlich – an warmen Spätsommertagen wie jetzt bewässern die Mitarbeiter der Gärtnerei Melle kaum weniger als im heißen Sommer.

Dass die Heide auf den 17 Hektar Betriebsfläche der Gärtnerei Melle trotz der Hitze der vergangenen Monate in voller Blüte steht, ist auch dem Weitblick von Carolin Melles Vater Günter Melle zu verdanken. „Er hat schon 90 Meter tiefe Brunnen bohren lassen“, berichtet die heutige Firmenchefin. „So sind wir mit viel Bewässern und Wachsamkeit gut durch den Sommer gekommen.“ Gleichwohl habe das Wetter einiges durcheinander gebracht und beispielsweise zu einer verfrühten Blüte geführt, so Carolin Melle.

Vertrieben wird die Heide aus Birkenheide in ganz Nord- und Osteuropa. Noch bis Ende Oktober dauert die Saison für die Melle-Mitarbeiter, verkauft wird im Fachhandel aber noch länger. Gartenmärkte in der näheren Umgebung erhalten die bestellten Pflanzen besonders frisch, „teilweise sind sie eine Stunde nach Bestellung beim Händler“, erzählt Carolin Melle.

An Endverbraucher verkauft die Gärtnerei Heidepflanzen nicht. Das können die knapp 20 festen Mitarbeiter des Betriebs, die in dieser Zeit des Jahres von sechs rumänischen Saisonkräften unterstützt werden, nicht zusätzlich stemmen. Heidezeit bedeutet bei Melle Hochsaison. „Wir arbeiten jetzt in der Regel von 7.30 bis 18 Uhr“, berichtet Carolin Melle. Aber die Mitarbeiter würden in den zwei anstrengenden Monaten weiterhin voll mitziehen. Danach kommt die Zeit zum Durchatmen: Mitte November beginnt der Betriebsurlaub, der sich inklusive der angesammelten Überstunden bis Ende Januar hinziehen kann.

Die Heide-Produktion ruht unterdessen nicht: „Die jungen Pflanzen werden trotzdem versorgt“, berichtet Carolin Melle. Denn: Bis aus einem winzigen Steckling eine ausgewachsene, leuchtend rot, pink, lila oder auch etwas dezenter in Rosatönen, Grün oder Weiß blühende Pflanze wird, dauert es rund 20 Monate, in denen die Pflänzchen mehrfach pikiert werden müssen.

So aufwendig sich die Aufzucht gestaltet – so gut funktioniert inzwischen der Vertrieb. Ihr Image als Friedhofspflanze habe die Heide abgelegt, sagt Carolin Melle. „Heute findet man Heide-Bilder auf Instragram, und bei Festivals werden daraus Kränze geflochten“, weiß die junge Unternehmerin.

Dennoch sei das Geschäft alles andere als statisch. „Wir müssen uns laufend etwas Neues überlegen, Trends setzen, Alleinstellungsmerkmale finden.“ Einer davon: fertig dekorierte Töpfe und Pflanzschalen oder auch Etiketten mit Hinweisen für Hobby-Gärtner. Auch der Umweltgedanke werde bei der Produktion immer wichtiger, so Carolin Melle. So lasse sich der Betrieb in diesem Bereich regelmäßig zertifizieren.

Hinter der Gärtnerei Melle, einer der größten Heideproduzenten seiner Art, liegen erfolgreiche Jahre. Dafür, dass die riesige Außenfläche in Birkenheide auch nach diesem langen und besonders herausfordernden Sommer bald wieder leer wird, braucht es nun vor allem eines: Herbstgefühl.