Bissel /Garrel Ein neuartiges Gerät war in diesen Tagen auf dem Feld vom Lohnunternehmen Klaus und Enno Otten in Bissel im Einsatz und half dort beim Pressen der Strohballen: der Multitruck der Firma A + T Nutzfahrzeuge aus Garrel. In kurzer Zeit entstanden mit der angehängten Presse des Lohnunternehmens 20 Strohballen.

„Der Multitruck kann fast das Gleiche leisten wie ein Trecker. Er ist aber vielseitiger und flexibler“, erklärt Firmeninhaber Günther Tönjes. Der Truck sei auf 80 km/h zugelassen und auch für den landwirtschaftlichen Einsatz auf dem Acker oder schwierigem Gelände geeignet.

Wie ein Lkw könne er problemlos auf Straßen unterwegs sein und schnell die immer größer werdenden Entfernungen zwischen Unternehmen und Ackerfläche zurücklegen. Dies sei vor allem wichtig in den Zeiten, in denen die Landwirtschaft zumeist nicht mehr zentral sei.

Otten zieht im Anschluss ein positives Fazit von der Testphase auf seinem Feld. „Es hat gut geklappt. Die Arbeit funktioniert im Großen und Ganzen.“ Man müsste am Multitruck nur einige kleinere Dinge ändern und anpassen, sodass beispielsweise die einprogrammierte Drehzahl mit der der Presse übereinstimme, erklärt Otten.

Der Lohnunternehmer hat während der Fahrt im Führerhaus gesessen und die Steuerung seiner Presse übernommen. Schließlich kennt er das entsprechende Computerprogramm am besten.

Den Multitruck auf Volvo-Basis hat das Garreler Unternehmen – das den Verkauf und Bau sowie die Vermietung und Reparatur von Nutzfahrzeugen anbietet – speziell für die Nutzung im Agrarsektor umgebaut.

„Wir haben Ackerflächen für weiterführende Testzwecke und eine finale Optimierung des Trucks gesucht, um Erfahrungswerte sammeln zu können“, erklärt Tönjes. Durch einen Mitarbeiter, der Enno Otten kenne, sei der Kontakt zum Lohnunternehmen in Bissel zustande gekommen.

Mehrere Firmen könnten den Multitruck kostenfrei testen, so Tönjes. Es haben bislang gute Resonanz und positive Rückmeldungen gegeben. „Wir nutzen den Multitruck als Prototyp und passen ihn an den gewünschten Bedarf an, senken seine Unterhaltungskosten und machen ihn dadurch insgesamt wirtschaftlicher“, erklärt er.

Mehr Infos zum Multitruck unter bit.ly/multitruck_at