Bissel Regionale Produkte aus der Umgebung sind schon länger im Trend, als mancher glauben mag. Landwirt Peter Böckermann aus Bissel hat dies schon Mitte der 1990er-Jahre erkannt und Produkte aus eigener Herstellung auf dem Markt angeboten. „Ich hätte vorher nie gedacht, dass ich meine Produkte einmal selbst vermarkte und anbiete. Aber die Preise waren damals sehr schlecht“, berichtet Böckermann, der damals Hühner und Schweine auf dem Lethe-Hof gehalten hat.

Kunden von weit her

Mit der Zeit verkaufte er jedoch nicht nur die rohen Eier, sondern verarbeitete sie auch. Neben zahlreichen Marmeladen und Konfitüren erlangte vor allem sein Eierlikör große Bekanntheit. „Unsere Kunden kommen aus ganz Deutschland, vor allem aus dem norddeutschen Raum.“ An dem – streng geheimen – Rezept hat er lange gefeilt: „Ich habe mich damals bereits im Internet und in vielen Büchern erkundigt und mit meiner Frau Gisela einige Rezepte ausprobiert“, erinnert sich Böckermann. Doch so richtig zugesagt hatte ihnen geschmacklich keines der Rezepte.

Also experimentierten beide weiter, bis ihnen der Geschmack des selbst gemachten Getränks zusagte. Dabei standen sie immer mit den Lebensmittelkontrolleuren (Veterinäramt) in Kontakt, um alle Auflagen zu erfüllen. 1996 hatten sie endlich ihr Rezept gefunden: „Der Veterinär hat dies abgenommen und gesagt, dass das Rezept auch im Hinblick auf die Haltbarkeit und die Keimbelastung sehr gut sei“, betont Böckermann. Seitdem haben beide keine Experimente mehr gemacht und bereiten ihren Eierlikör stets nach diesem Rezept zu.

Dafür werden lediglich die Eier aus Freilandhaltung vom mittlerweile aufgegebenen Betrieb verwendet, der von einem anderen Landwirt weitergeführt wird. Mehr verrät Böckermann jedoch nicht – auch nicht über die Geräte, die er und seine Frau bei der Zubereitung verwenden: „Wir waren auf Messen und haben uns nach passenden Geräten erkundigt, dort hat jeder seine eigenen Systeme.“

Auch heute verkauft das Ehepaar den Eierlikör noch und stellt ihn selber her. „Wir sind Rentner und haben unseren Betrieb aufgegeben“, sagt Böckermann. Der Stall steht jedoch weiterhin auf dem Hof an der Lethe, wo das Ehepaar auch heute noch wohnt. Die Lethe markiert die Kreisgrenze. Ihre Kunden kamen und kommen jedoch vorwiegend aus Garrel und Beverbruch.

Früher nicht getrunken

Wer jetzt denkt, dass Böckermann schon immer gerne Eierlikör getrunken habe, irrt: „Früher habe ich nie Eierlikör getrunken, das war kein Thema.“ Ein Fußballkollege habe einmal mit einer Freundin einen Likör bestellt. Zudem mag seine Schwester in Kanada gerne Eierlikör, was er jedoch erst erfahren hat, nachdem er selber welchen hergestellt hat. Als er begann, seine Produkte auf Märkten anzubieten, kam ihm die Idee, selber etwas herzustellen. Gelegentlich trinkt er heute ebenfalls gerne vom eigenen Eierlikör oder verfeinert Desserts damit.

Der Likör kann nach Absprache auf dem Lethe-Hof gekauft werden und wird in zwei Größen angeboten: Die 0,5-Liter-Flasche kostet sieben, die 0,2-Liter-Flasche 3,50 Euro.