Blühflächen nicht vollständig mähen

In den Ganderkeseer Gewerbegebieten an der Westtangente und der Bergedorfer Straße befinden sich mehrere Blühflächen. Eine der schönsten mehrjährigen Anlagen befindet sich an der Einmündung der Güterstraße in die Bergedorfer Straße. Dort blüht es während der gesamten Vegetationsperiode – so auch jetzt noch. Pflanzen wie der Gemeine Natterkopf, Königskerze, Rote und weiße Lichtnelke, Leimkraut, Nachtkerze und Färberkamille bieten den Insekten reichlich Nahrung. Da die Fläche nicht regelmäßig gemäht wird, können sich hier mehrjährige Pflanzen wie die Königskerze, aber auch Schmetterlinge wie der Kleine Heufalter (kleines Foto), prima entwickeln. „Wichtig ist“, so der Landschaftsökologe Klaus Handke, „dass solche Flächen nie vollständig gemäht werden – immer einige Inseln stehen lassen, damit die gemähten Flächen von dort wiederbesiedelt werden können.“BILDer: