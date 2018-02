Bookholzberg Im Bookholzberger Neubaugebiet „Bargup“ wird es keine Ansiedlung des Verbrauchermarkts Netto geben. Das hat die Gemeindeverwaltung am Freitagmittag bekanntgegeben.

Die Pläne des Discounters hatten kontroverse Diskussionen im Rat und in der Öffentlichkeit und sogar eine große Unterschriftensammlung ausgelöst. Ihretwegen hatten sich die Planungen der Gemeinde spürbar verzögert und er wäre bei Anwohnern und Nachbarn wohl auf große Zustimmung gestoßen

Aber nun müssen alle Beteiligten erkennen, dass die Ansiedlung eines solchen Marktes in weite Ferne gerückt ist. Die Netto Marken-Discount AG & Co. KG, Maxhütte-Haidhof, hat vor wenigen Tagen die mit der Entwicklung des Baugebietes Bargup befasste Hafemann Bauträger GmbH, Bookholzberg, und die Gemeindeverwaltung darüber informiert, dass man von dem über mehrere Jahre hinweg verfolgten Ansiedlungsvorhaben aus unternehmensinternen Gründen nun doch Abstand nehmen will.

Nach dieser Entscheidung liegt nun die weitere Initiative zunächst bei der Hafemann Bauträger GmbH, die sich – laut Geschäftsführer Heiko Hafemann – um eine alternative Nutzung des Grundstückes, auf dem eigentlich der Verbrauchermarkt entstehen sollte, bemühen wird.