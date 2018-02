Hartes Ringen im Rat

Den Bebauungsplan für das Bookholzberger Gebiet „Bargup“ hat der Gemeinderat am 15. Juni 2017 beschlossen. Die Entscheidung fiel in geheimer Abstimmung mit 19 zu 16 Stimmen.

Umstritten – teils auch innerhalb der Fraktionen – war die Frage, ob die Ansiedlung eines Marktes mit bis zu 800 m² Verkaufsfläche ermöglicht werden sollte. Das Einzelhandelsgutachten für die Gemeinde riet davon ab. Trotzdem wurde der Plan mit einem Mischgebiet beschlossen, in dem ein solcher Markt gebaut werden kann.

Nach der Netto-Absage will die Hafemann Bauträger GmbH „prüfen, ob es andere Möglichkeiten gibt“, wie Geschäftsführer Heiko Hafemann am Freitag sagte. Vielleicht ergebe sich die Chance, kleinere Gewerbeeinheiten mit dazugehöriger Wohnbebauung anzusiedeln.

Umgewandelt werden in ein reines Wohngebiet kann das Mischgebiet nicht so ohne Weiteres. Dafür müsste der Bebauungsplan geändert werden. Der Erschließungsvertrag mit der Gemeinde sei am Donnerstag unterzeichnet worden, sagte Hafemann.