Bookholzberg Gleich am ersten Tag führten Brigitte Schilling und Dierk Becker mehrere Beratungsgespräche. Die Kunden, die in die Räume der früheren Stern-Apotheke an der Stedinger Straße in Bookholzberg kamen, benötigten Hilfe beim Fensterputzen oder hatten Fragen zum Antrag auf Pflegegeld. Für die beiden Betreiber von „B.D.S. nord“ aus Delmenhorst gehört das zum Alltagsgeschäft: Seit März 2018 führen sie ein Servicebüro für haushaltsnahe Dienstleistungen.

Die Großbuchstaben B, D und S stehen für Beratung, Dienstleistung und Service. Dierk Becker, Brigitte Schilling und ihre inzwischen sieben Mitarbeiterinnen unterstützen ältere Menschen bei den Dingen, die ein Pflegedienst nicht übernimmt. Dazu gehören Hausarbeiten wie Kochen, Saubermachen, Fensterputzen und Wäschewaschen. Auch Fahrten zum Einkaufen und zu Arztterminen werden übernommen.

Als finanzielle Grundlage dafür dient ein sogenannter Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro im Monat, den die Pflegeversicherung Menschen mit einer Pflegestufe zahlt, damit sie Hilfe bei Hausarbeiten in Anspruch nehmen können. „Viele ältere Menschen können nicht mehr selbst Gardinen aufhängen oder die Fenster putzen“, nennt Dierk Becker ein Beispiel. Mit den Kunden spricht er genau ab, welche Arbeiten gemacht werden sollen. Die Besuche und Aufgaben werden dann genau dokumentiert – schließlich rechnen Becker und Schilling mit den Krankenkassen ab.

Dass sie ihr Servicebüro von Delmenhorst nach Bookholzberg verlegt haben, liegt unter anderem an der Kundschaft. Nach Angaben von Dierk Becker betreut das Team nicht nur ältere Menschen in Delmenhorst, sondern auch im Landkreis Oldenburg sowie in Brake, Berne und Lemwerder. „Wir sind ganz glücklich, dass wir die ehemalige Stern-Apotheke nutzen können“, sagt er. Die Apotheke war zum 1. Mai 2018 geschlossen worden. Inzwischen hat das Gebäude einen neuen Besitzer, der die Räume an die beiden Kaufleute aus Delmenhorst vermietet. Als Vorteil sehen Dierk Becker und Brigitte Schilling, dass sie in Bookholzberg Kunden empfangen können: Das sei in Delmenhorst nicht möglich gewesen.

Die Dienstleistungen werden nicht nur von Senioren genutzt. Auch schwangere Frauen oder Menschen, die einen Krankenhausaufenthalt hinter sich haben, können vom Arzt für eine gewisse Zeit eine Haushaltshilfe verordnet bekommen. Es gebe auch Kunden, die zusätzliche Stunden im Haushalt und Gartenarbeiten privat bezahlen würden, erläutert Becker.

Der 55-jährige Delmenhorster und seine gleichaltrige Partnerin Brigitte Schilling haben für den Betrieb ihre Arbeitsplätze als Kaufleute aufgegeben. Sie stellen fest, dass der Bedarf für Unterstützung im Haushalt groß ist: Die Menschen würden immer älter, außerdem würden deren Kinder oft weit verstreut leben, erläutert Becker. Doch viele ältere Menschen kommen nicht nur wegen der Hausarbeit: Brigitte Schilling unterstützt auch Senioren, die Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen benötigen. Das Büro ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.