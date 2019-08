Bookholzberg Um die Nachnutzung des jetzigen Feuerwehrgrundstücks in Bookholzberg für den Wohnbau geht es am Mittwoch im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Beginn der öffentlichen Sitzung ist um 18 Uhr im großen Saal des Rathauses.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, die 3000 Quadratmeter große Fläche an der St.-Florian-Straße/Ecke Brinkmannsweg komplett und mit der Bindung zu verkaufen, dort ausschließlich geförderten Wohnraum zu schaffen. Ein Träger des sozialer Wohnungsbaus hat bereits sein Interesse am gesamten Grundstück bekundet. Jedoch ist auch ein Bürger an die Gemeinde herangetreten, um einen Teil im nördlichen Abschnitt zu erwerben. Dort soll ein Einfamilienhaus errichtet werden.

Verwaltung sieht Risiko

Dabei hat die Verwaltung allerdings gleich zwei Probleme ausgemacht: Ein Teilung des Grundstücks könne dazu führen, dass sich geförderter Wohnraum dann nicht mehr rechnet. Wegen der rechtlichen Anforderungen sei die Finanzierbarkeit von gefördertem Wohnraum von der ausreichenden Grundstücksgröße mit entsprechender Ausnutzbarkeit abhängig. Auch der Landkreis Oldenburg trägt zu dieser Ansicht bei, denn er schreibt eine genaue Anzahl von Parkplätzen auf dem Grundstück vor.

Was noch gegen den Einfamilienhausbau spricht: Bei der Errichtung eines Mehrfamilienhauses könnte das Grundstück teurer verkauft werden, als beim Verkauf für den Eigenheimbau. Und schließlich soll der Grundstücksverkauf auch einen Teil der Kosten für den Bau des neuen Feuerwehrhauses am Wellenhofsweg einspielen. Das wird teurer als vorgesehen. Die Baukosten hatte das Ingenieurbüro Glüsenkamp im März mit rund 3,2 Millionen Euro Höhe kalkuliert. Eingestiegen in die Planungen war die Verwaltung mit einer Kostenschätzung in Höhe von lediglich zwei Millionen Euro.

Weg frei fürs Mietshaus



Längst vom Tisch ist die Forderung einiger Fraktionen, das alte Feuerwehrhaus zu erhalten, um es den Bookholzberger Vereinen zur Verfügung zu stellen.

Geförderter Wohnraum

Der Verwaltungsausschuss hatte schon im Juni 2018 beschlossen, das Grundstück in Gemeindeeigentum für sozialen Wohnungsbau zu nutzen. Welche Empfehlung der Ausschuss morgen auch abgibt: Für eine Nachnutzung nach dem Abriss des alten Feuerwehrhauses ist die Änderung des Bebauungsplanes 86 nötig. Entscheiden wird der Verwaltungsausschuss auf seiner Sitzung am 18. September.