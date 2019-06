Bookholzberg Der Bau des neuen Feuerwehrhauses in Bookholzberg rückt näher: Mit den Erdarbeiten soll noch in diesem Jahr begonnen werden, heißt es in einer Beschlussvorlage des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen, der an diesem Donnerstag, 6. Juni, ab 18 Uhr im Rathaus tagt.

Damit die Bagger noch in diesem Jahr anrollen können, werden zusätzliche Mittel in Höhe von 120 000 Euro im Nachtragshaushalt 2019 bereitgestellt. Weitere 120 000 Euro stehen bereits aus Haushaltsresten der Vorjahre zur Verfügung. Für 2020 ist der Löwenanteil von knapp drei Millionen Euro fest eingeplant. Die Baukosten wurden vom verantwortlichen Ingenieurbüro Glüsenkamp (Syke) zuletzt auf insgesamt rund 3,2 Millionen Euro geschätzt.

Nach Rücksprache mit der Feuerwehrunfallkasse steht nun fest, dass das neue Feuerwehrhaus am Wellenhofsweg mit vier Stellplätzen gebaut werden kann. Weil der Schlauchwagen der Ganderkeseer Ortswehr künftig in Bookholzberg stationiert werden soll, war die Frage aufgekommen, ob dafür ein fünfter Stellplatz erforderlich sei. Das müsse nicht sein, heißt es nun, da die beiden Mannschaftstransportwagen der Bookholzberger Wehr hintereinander auf einem Stellplatz stehen können. Darüber hinaus verfügt die Ortswehr über ein Tanklöschfahrzeug und ein Löschgruppenfahrzeug.

Mit dem 1. Nachtragshaushalt, über den der Ausschuss am Donnerstag ebenfalls berät, werden neben den 120 000 Euro für das Bookholzberger Feuerwehrhaus weitere außerplanmäßige Investitionen ermöglicht. Unter anderem sind insgesamt 104 000 Euro für den Gebäudeerwerb und die Planung des Informationszentrums Freilichtbühne Bookholzberg vorgesehen. Ein Mehrzweckplatz für Feu­er­wehr und Rettungsdienste in Ganderkesee schlägt mit 75 000 Euro zu Buche.