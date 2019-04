Bookholzberg Dieser Donnerstag könnte ein ganz entscheidendes Datum werden in dem jahrelangen Bemühen um ein Informationszentrum Freilichtbühne Bookholzberg (IFB): Sowohl im Ganderkeseer Gemeinderat als auch im Schul- und Kulturausschuss des Kreistages wird über die Kostenteilung von Gemeinde und Kreis bei der Sanierung des für ein IFB ins Auge gefassten Gebäudes entschieden. Beide Gremien haben einen zustimmenden Beschlussvorschlag vorliegen – allerdings mit unterschiedlichen Summen.

Im Gemeinderat, dessen Sitzung im Rathaus um 18 Uhr beginnt, geht es um einen Betrag von 127 000 Euro, der zwischen Landkreis und Kommune aufzuteilen wäre (jeweils 63 500 Euro). Im Ausschuss des Kreistages, der ab 14.30 Uhr im Wildeshauser Kreishaus tagt, beträgt der Kostenanteil für beide zusammen 181 000 Euro, also 90 500 Euro pro Partner.

Das liegt daran, dass der Landkreis zu den 257 000 Euro, die für die Sanierung des Hauses Nr. 21 im Spieldorf der Bühne schätzungsweise erforderlich wären, noch den Kaufpreis von 54 000 Euro ansetzt – dieser fehlt in der Vorlage der Gemeinde. Zur Gegenfinanzierung angerechnet werden jeweils 100 000 Euro an Fördermitteln aus dem EU-Programm Leader und eine Eigenleistung des Fördervereins Freilichtbühne Bookholzberg in Höhe von 30 000 Euro.

Seit fast 15 Jahren bemühen sich der Arbeitskreis Stedingsehre und der 2011 gegründete Förderverein um ein Informations- und Dokumentationszentrum. Ihr Ziel: Die Freilichtbühne, auf der in den 30er Jahren Masseninszenierungen des August-Hinrichs-Stücks „De Stedinge“ aufgeführt wurden, soll zu einem Geschichts- und Lernort werden, der insbesondere die Verführbarkeit der Menschen durch die NS-Ideologie deutlich macht.