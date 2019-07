Bookholzberg Bei schönem Wetter sitzen die Bookholzberger gerne draußen: Im Eiscafé San Remo, zu dem auch eine Pizzeria gehört, im kürzlich eröffneten Kebaphaus „Bodrum“ oder in der Bäckerei Meyer-Mönchhof, die eine Rundum-Erneuerung erhalten hat.

• Gastronomie

„Das ist ein Café, in dem man sich trifft“, sagt Dietmar Mietrach, Vorsitzender des Vereins „Wir in Bookholzberg“ (WiB). Es werde sehr gut angenommen. Nicht nur die Bäckerei, sondern auch andere Gastronomiebetriebe sind aus Sicht des WiB-Vorsitzenden „Wohlfühlfaktoren“ für die Bewohner des Orts.

Für Dietmar Mietrach hat sich bewährt, dass parallel zur Bundesstraße 212 Einkaufsmöglichkeiten entstanden sind. Kunden könnten von der Stedinger Straße herunterfahren und in der Geschäftsstraße in Ruhe gucken. „Das hat sich als positiv erwiesen.“

• Geschäftswelt

•

Als gut für Bookholzberg bewertet der WiB-Vorsitzende auch, dass sich ein Rechtsanwalt im Ort angesiedelt hat. Die Erweiterung der Avia-Tankstelle hebt er ebenfalls hervor: Die neuen Besitzer seien dem Ort gegenüber positiv eingestellt und auch gleich in die WiB eingetreten. Allerdings gibt es aus Sicht von Mietrach auch Geschäfte, die in Bookholzberg fehlen. „Ein Sanitätshaus wird immer wieder gewünscht“, sagt er und verweist auf viele ältere Menschen, die im Seniorenzentrum an der Ellerbäke und im Waldschlösschen in Stenum leben. Ein Geschäft, das Schreibwaren und kleine Artikel wie Knöpfe anbietet, wird von manchen Bookholzbergern ebenfalls vermisst. Noch unklar ist laut Mietrach, ob in einem der zwei Neubauten auf dem Gelände eines früheren Autohauses ein Geschäft entsteht. Auch einen Lebensmittelmarkt im Baugebiet Bargup würde sich der Bookholzberger nach wie vor wünschen.

• Wochenmarkt

Jeden Donnerstagvormittag wird das Einkaufsangebot durch den Wochenmarkt auf dem Kirchplatz erweitert. Zu den Anbietern gehören ein Stand mit Obst und Gemüse, ein Fischwagen und ein Händler, der Kleidung verkauft. „Es ist ein kleines Angebot, das aus meiner Sicht gut angenommen wird“, sagt Mietrach. Damit auch Autofahrer auf der Durchreise den Markt bemerken, soll in Kürze ein Schild aufgestellt werden. Es solle darüber informieren, wann die Marktzeiten seien. Auch weitere Stände für den Wochenmarkt würde die WiB begrüßen, etwa Anbieter für Käse und spezielle Wurstwaren. Immerhin können sich die Besucher neuerdings bei einem Anbieter von Staubsaugern informieren, der den Wochenmarkt ebenfalls besucht.

• Gewerbegebiet

Wie es im Gewerbegebiet an der Bahn weitergeht, beschäftigt die WiB und die Ortsvereine. Nach einer Beschwerde über wucherndes Unkraut bei der Gemeindeverwaltung in Ganderkesee hat sich die Situation nach Angaben von Dietmar Mietrach zwar etwas verbessert. Doch im Gegensatz zu anderen Gewerbegebieten, die sehr sauber seien, sei Bookholzberg etwas in Vergessenheit geraten, meint er. Statt auf eine gewerbliche Nutzung von leerstehenden Hallen und Flächen zu setzen, können sich Mietrach und andere Bookholzberger auch eine Wohnbebauung vorstellen. „Man sollte versuchen, dort mehr Leben reinzukriegen“, sagt er. Allerdings sei dafür eine Änderung des Bebauungsplans notwendig.