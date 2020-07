Hunde- und Katzensalon In Bookholzberg: Sie macht Vierbeinern die Haare schön

Bookholzberg Waschen, schneiden, föhnen und dann noch eine Pediküre: Wer in den Salon von Stefanie Scheffer kommt, erhält das Rundum-schick-Paket. Auch Ohren, Augen, Zähne und Drüsen befreit die 35-Jährige gleich noch von dem, was da nicht hingehört. Die Kunden der Schierbrokerin sind allerdings nicht etwa Männer und Frauen, die Wert auf ein gepflegtes Äußeres legen, sondern deren Vierbeiner.

Seit drei Jahren ist Stefanie Scheffer als mobile Hundefriseurin in Ganderkesee, Delmenhorst und Hude unterwegs. 15 Kilometer rund um Schierbrok betrug ihr Aktionsradius bislang. Das könnte sich jetzt ändern: Anfang August eröffnet Stefanie Scheffer an der Harmenhauser Straße 1 in Bookholzberg „Scheffers Hundesalon & Katzenpflege“.

Mit dem Standort verbindet die gelernte Köchin neben sehr viel günstigeren Arbeitsbedingungen die Hoffnung, künftig auch Tierbesitzer aus der Wesermarsch ansprechen zu können. Während Hunde und Katzen im Untergeschoss des Salons gewaschen und frisiert werden, können die Besitzer eine Etage höher bei einem Getränk warten – oder bei der Behandlung zusehen. „Insbesondere beim ersten Mal habe ich es gerne, wenn die Besitzer dabei sind oder in greifbarer Nähe“, sagt Stefanie Scheffer, auch, um absprechen zu können, welches Ergebnis sie wünschen.

Grundsätzlich wird die Hunde- und Katzenfriseurin bei allen Rassen tätig. Aber besonders liegen ihr Pudel am Herzen – nicht zuletzt dank ihrer eigenen Hunde. Die Harlekin-Zwergpudel-Dame Mandy besitzt sie fast seit deren Geburt vor zwölf Jahren. „Sie ist in dem Hundesalon geboren, in dem ich damals gearbeitet habe“, berichtet Stefanie Scheffer, die ihr Handwerk zweieinhalb Jahre lang in Hofgeismar bei Kassel gelernt hat. Mit der dreijährigen Kiara besitzt sie zudem eine Mischung aus Amerikanischem Pudel und Großpudel.

Ihren Salon betreibt Stefanie Scheffer im Nebengewerbe. In Teilzeit arbeitet sie als Köchin im Seehuus am Falkensteinsee. „Daher ist es mir wichtig, das die Kunden für die Terminvereinbarung auf meine Mailbox sprechen oder mir WhatsApp-Nachrichten schicken“, erklärt die Mutter einer neunjährigen Tochter.

Auch wenn sie mit ihrem Salon jetzt sesshaft wird, müssen Kunden auf den mobilen Service nicht gänzlich verzichten. Besonders bei Angsthunden oder nicht mobilen Besitzern kommt die 35-Jährige im Umkreis von 15 Kilometern auch weiterhin ins Haus.

Am 1. August eröffnet Stefanie Scheffer ihren Salon. Von 12 bis 18 Uhr steht sie Besuchern in den neuen Räumen Rede und Antwort. In einer Tombola gibt es Behandlungsgutscheine zu gewinnen und ein Tierfotograf bietet seine Dienste an. Auch für Essen und Getränke sei gesorgt, kündigt Stefanie Scheffer an. Einzig um Einhaltung der bekannten Abstands- und Hygieneregeln sowie um Anmeldung unter Telefon 015 90 6 53 37 91 bittet sie aufgrund der Corona-Situation.