Kita Sonneninsel nur eingeschränkt Erreichbar: Vollersweg in Bookholzberg wird gesperrt

Bookholzberg Die Vollsperrung des Vollerswegs in Bookholzberg kündigt die Gemeindeverwaltung für Dienstag, 6. Oktober, an. Grund für die Vollsperrung sind Sanierungsarbeiten im Fahrbahnbereich der Straße. Laut Mitteilung wird der Vollersweg am 6. Oktober von der Einmündung Nutzhorner Straße (L 867) bis zur Hausnummer 8 für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Fußgänger können den gesperrten Bereich allerdings weiterhin passieren.

Während der Bauarbeiten ist auch die am Vollersweg gelegene Kindertagesstätte „Sonneninsel“ nicht mehr von der Nutzhorner Straße aus erreichbar. Die Verwaltung empfiehlt, auf die ausgeschilderte Umleitung über die Route Nutzhorner Straße – Harmenhauser Straße – Hutfilterstraße auszuweichen. Für die entstehenden Beeinträchtigungen bittet die Gemeindeverwaltung Verkehrsteilnehmer um Verständnis.