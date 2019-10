Bookholzberg Für die Aussteller ist es schon fast wie ein Familientreffen, wenn Marit Menninga zur Lego-Ausstellung „Steinstark“ nach Bookholzberg bittet. Zum fünften Mal kommen Lego-Enthusiasten aus dem gesamten Bundesgebiet am Wochenende 19./20. Oktober auf dem Gelände des Berufsförderungswerks (BFW) an der Apfelallee 1 in Bookholzberg zusammen, um ihre Kreationen aus den bunten Steinen vorzuführen.

49 Lego-Fans haben sich angekündigt. „Der jüngste ist sechs Jahre alt, der älteste fast 80“, berichtet Marit Menninga. Dass die Lego-Leidenschaft ansteckend ist, hat die Wüstingerin in der eigenen Familie erfahren: Nicht nur sie selbst stellt eine modifizierte Version ihres Märchen-Adventskalenders aus, den sie im vorigen Jahr für das Schaufenster einer Huder Apotheke entworfen hat. Auch ihre Schwestern Anja Menninga und Gudrun Dehmel sowie deren neunjähriger Enkel Fritz zählen inzwischen zu den Ausstellern. „Lego ist ja für alle von null bis 99“, kommentiert Marit Menninga zur Altersspanne.

Zwei Hallen, insgesamt eine Fläche von 500 Quadratmeter, werden am übernächsten Wochenende wieder zum Lego-Land, in dem unter anderem das Bremer Weserstadion und eine bunte Kirmes nachgebildet sein werden. Aber Besucher können nicht nur diverse von anderen erdachten Miniaturwelten bestaunen, sondern auch selbst tätig werden: unter anderem bei einem Bauwettbewerb, bei dem es an beiden Tagen Lego-Sets und -Figuren zu gewinnen gibt.

Gebaut werden könne jederzeit, erklärt die Organisatorin. „Alle Modelle werden auf einem Tisch ausgestellt und jeweils am Abend von einer Jury prämiert.“ Die Gewinner bekämen, sollten sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort sein, ihre Preise zugeschickt.

Auch an die ganz kleinen Besucher ist gedacht: Für sie gibt es einen Bauecke mit Duplo-Steinen – „ganz in der Nähe des Cafés“ , wie Marit Menninga betont. Stärken können sich die Gäste mit Getränken und selbst gebackenem Kuchen. • Am Samstag, 19. Oktober, ist die Ausstellung auf dem Gelände des BFW Weser-Ems (INN-tegrativ gGmbH) von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder ab acht Jahre. Jüngere Kinder erhalten kostenfreien Zutritt.

NWZ-Leser können mit etwa Glück eine von drei Familienkarten gewinnen. Einfach den nebenstehenden Coupon scannen oder direkt auf NWZonline teilnehmen.

Gewinnspiel unter www.nwzonline.de/gewinnspiele