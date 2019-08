Bookholzberg Verkehrsgünstig und zentral ist er gelegen, der Bookholzberger Wochenmarkt. Auf dem Kirchplatz mitten im Ort, direkt an der Stedinger Straße/B 212, ideal zu erreichen für Pendler aus Hude oder der Wesermarsch. Dennoch sind es überwiegend die Stammkunden aus der unmittelbaren Nähe, die beim Fischwagen, dem Obst- und Gemüsestand oder dem Textilhändler einkaufen.

Ort nicht auffällig genug

„Wir werden nicht genügend wahrgenommen, es fehlt an Werbung“, klagt Fischhändler Manfred Donner am Donnerstagmorgen. „Alle Welt redet vom Klimawandel, gesunder Ernährung, dem Verzicht auf Plastikverpackungen und dem Vorteil regionaler Produkte. Wir bieten das alles, warum stehen die Leute hier nicht Schlange“, fragt Petra Schwarting aus Klein Ippener an ihrem Gemüsestand. Dafür, mischt Donner sich ein, müsse der extra früh geöffnete Markt von durchfahrenden Spontankunden überhaupt erst mal gefunden werden.

Im November 2016 hatten der Orts- und Heimatverein Bookholzberg-Grüppenbühren und die Werbegemeinschaft „Wir in Bookholzberg“ (WiB) den Markt im Herzen Bookholzbergs initiiert. Seit Anfang Dezember 2016 verkaufen Schwartings, Donner und Textilhändler Yadwinder Gill dort donnerstags von 7.30 bis 13 Uhr ihre Waren. „Wir alle sind zufrieden, damit es auch so bleibt, müssen wir Neukunden werben“, gibt Donner zu bedenken. Das gehe nicht ohne entsprechenden Bekanntheitsgrad.

Sehr viele Stammkunden

„Ein Glück, dass es treue Stammkunden gibt, bei uns sind’s an die 80 Prozent “, ergänzt Schwartings Mutter Anne. Einer davon ist Ingo Stindt. Wie alte Bekannte begrüßt der Bookholzberger die Schwartings. „Der Markt ist wichtig für alle, die sonst aus Bookholzberg nicht wegkommen“, betont der Senior. „Doch mir fehlt es an weiteren Angeboten“, sagt Stindt. Geflügel, Käse, Fleisch würde er auch gerne kaufen.

Textilhändler Yadwinder Gill aus Bremen ist ebenfalls von Beginn an dabei. Vorher stand er auf dem längst eingestellten Markt in Hoykenkamp. „Der Standort Bookholzberg ist gut, im Ort gibt es kein Bekleidungsgeschäft“. Allerdings müsse man regelmäßig öffnen. „Wir haben keine Anprobemöglichkeit, wenn etwas nicht passt, können es die Leute am nächsten Markttag umtauschen“. Wie die anderen Marktbeschicker hat auch Gill überwiegend Stammkunden.

„Außer zusätzlichen Angeboten fehlt noch etwas ganz Wichtiges, das uns leicht mehr Neukunden bringen könnte“, ist sich der Lohner Fischhändler Donner sicher. Neben dem Markt, auf dem Seitenstreifen der Hauptverkehrsader B 212, zeigt er auf den Rest eines Stahlpfostens.

„Hier stand mal ein großes Hinweisschild für den Markt, das hat der Wind abgerissen“. Donner moniert, dass den Marktleuten immer wieder versprochen worden sei, anstelle der windanfälligen Planenwerbung ein stabiles Metallschild aufzustellen. „Passiert ist überhaupt nichts“, ärgert sich Petra Schwarting.

„Es stimmt, das Aufstellen des Schilds dauert“, räumt WiB-Chef Dietmar Mietrach auf Nachfrage ein. Die Verzögerung liege aber nicht allein an den Vereinen.

Störende Auflagen

„Weil die Werbung an der Bundesstraße stehen soll, gibt es einige behördliche Auflagen. Auch sind wir preislich mit den Anbietern noch nicht einig geworden“, erläutert er den Zusammenhang. An den vielen Regeln liege es auch, dass der Kirchplatz vor dem Markttag für den Aufbau nicht ausreichend abgesperrt werden könne – ein weiterer Einwand der Kaufleute. Mietrach: „Dieser Teil wird sonst als Parkplatz genutzt. Um ihn vor dem Marktaufbau mit einer Kette abzusperren, müsste aus Gründen der Verkehrssicherheit auch eine Beleuchtung für die Kette her“. Die Folge: Zu viel Aufwand, es bleibe darum bei einem Hinweisschild an der Zufahrt.

Ruf nach Zuwachs

Auch den Wunsch nach einem erweiterten Angebot würde man gern erfüllen. Mietrach: „Wir hören uns seit Längerem auf Wochenmärkten um, doch die Zahl der Kaufleute ist begrenzt, die haben ihre festen Standorte und -zeiten.“ • Marktbeschicker, die sich für einen Stand in Bookholzberg interessieren, erreichen Dietmar Mietrach unter Telefon 04223/22 04 oder der E-Mail dietmar.mietrach@ewetel.net.