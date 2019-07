Bookholzberg Auch wenn in der Sommerzeit etwas kürzer getreten wird, ist die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bookholzberg weiterhin aktiv. Neben wöchentlichen Aktionen wie Grillen, Singen und Klönen sind eine Fahrt nach Giethoorn in den Niederlanden und zur Kornbrennerei Hullmann nach Etzhorn geplant.

Am Samstag, 10. August, geht es für einen Tag in das autofreie Dörfchen Giethoorn in der Provinz Overijssel. Zwar zählt der Ort nur knapp 2600 Einwohner, dafür aber rund eine Million Besucherinnen und Besucher jährlich. Aufgrund der vielen Häuser am und im Wasser wird die Ortschaft auch „Venedig des Nordens“ genannt. Viele der Häuser stehen auf Anhöhen und sind mit einem Schilfdach versehen, die dem Dorf ihren einmaligen Anstrich verleihen. Giethoorn liegt am Rande des Naturschutzgebietes „De Wieden“ und wird von vielen Querkanälen durchzogen. Über diese wiederum sind die charakteristischen Holzbrücken des „Wasserdorfes“ gebaut.

Die Kosten der Fahrt betragen 44 Euro pro Person und beinhalten ein Mittagessen und die Bus- sowie Grachtenfahrt. Los geht es um 7.30 Uhr beim „Schwarzen Ross“ in Bookholzberg. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 24. Juli.

Eine deutlich kürzere Fahrt Ziel steht den Awo-Mitgliedern am Freitag, 19. September, bevor. Um 13.40 Uhr startet die Gruppe unter Leitung der Gästeführerin Karin Bellers zur Brennerei Hullmann nach Oldenburg-Etzhorn. Treffpunkt ist ebenfalls das „Schwarze Ross“. Im Beitrag von 30 Euro sind die Kosten für die Busfahrt mit Führung sowie Kaffee und Kuchen enthalten. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 4. September.

Nächste Aktionen der Awo sind ein Grillen am Mittwoch, 10. Juli, um 12.30 Uhr, sowie Eisessen im Eiscafé Paulini in Heide am Mittwoch, 31. Juli, um 15 Uhr. Darüber hinaus ist ein Treffen zum Mittagessen im Wohnpark Ellerbäke am Mittwoch, 14. August, 12.30 Uhr, geplant, ebenso ein gemeinsames Frühstück bei Meyer Mönchhof am Mittwoch, 28. August, um 9.30 Uhr. Spätestens eine Woche vor der Veranstaltung müssen jeweils die Anmeldungen erfolgen.

Für weitere Informationen und Anmeldungen stehen Maria Schnisa unter Telefon 04223/ 26 35 und Kira Dienst unter Telefon 04223/70 85 41 zur Verfügung.