Gemeindebücherei Ganderkesee: Ausleihe jetzt auch in Zweigstellen wieder möglich

Bookholzberg /Schierbrok Gelesen wurde viel in der Corona-Zwangspause – geliehen werden konnten Bücher indes zeitweise gar nicht. Jetzt kehrt aber auch die Gemeindebücherei Ganderkesee immer mehr zurück in den Alltag: Nachdem die Hauptstelle in Ganderkesee schon seit Ende April wieder offen ist, nehmen auch die Zweigstellen in Bookholzberg und Schierbrok den Betrieb auf – natürlich mit den geltenden Hygieneregeln. In beiden Außenstellen dürfen sich zunächst nur zwei Besucher oder Personen aus zwei Haushalten zeitgleich aufhalten.

In Bookholzberg startet die Gemeindebücherei im Haus Stedinger Straße 65 am kommenden Montag, 22. Juni, mit den gewohnten Öffnungszeiten: montags von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, mittwochs von 14 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Besucher müssen an der Tür klingeln und werden dann eingelassen. Und sie müssen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Für Rückgaben steht vor der Eingangstür eine Kiste bereit, um die Aufenthaltsdauer zu minimieren. Erreichbar ist die Zweigstelle Bookholzberg unter Telefon 04223/70 91 11. Im Bürgerbüro Bookholzberg, das sich in denselben Räumen befindet, sind Spontanbesuche hingegen noch nicht möglich – Termine gibt es hier nur auf Vereinbarung.

Die Zweigstelle in der Grundschule Schierbrok, Trendelbuscher Weg 1, öffnet wieder am Freitag, 26. Juni, und ist dann immer freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 17.30 Uhr erreichbar. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, als Zugang den kurzen Weg über den Trendelbuscher Weg entlang der Sporthalle zu nutzen und nicht über den Pausenhof zu gehen. Für die Bücherei und das Schulgelände ist eine Schutzmaske erforderlich. Die Zweigstelle ist erreichbar unter Telefon 04221/80 09 850.

