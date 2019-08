Bookholzberg Die Helfer haben sich lange gedulden müssen. Sehr lange. Aber jetzt ist der Umzug der THW-Ortsgruppe Hude-Bookholzberg in ein modernes Domizil in Sichtweite: Am Donnerstagabend wurde im und vor dem Rohbau an der Harmenhauser Straße in Bookholzberg Richtfest gefeiert.

Endlich – das betonte auch Albrecht Broemme, Präsident der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) in seiner Ansprache vor rund 130 geladenen Gästen. „Das hier ist eine Erfolgsgeschichte, insofern als wir deutlich vor dem BER fertig werden“, zog Broemme eine Parallele zum Bau des Berliner Flughafens.

Broemme ist dieser Tage zusammen mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Susanne Mittag, die auch Mitglied des Innenausschusses ist, auf Besuchstour zu verschiedenen THW-Standorten in der Region; am Mittwochabend nahm er an der Blaulicht-Konferenz in Wardenburg teil. Auch ein Besuch beim Ganderkeseer Baggerbauer Atlas hatte auf dem Programm gestanden – und erfreuliche Neuigkeiten für das THW ergeben: Broemme berichtete, dass das Unternehmen dem Ortsverband eine Spende über 5000 Euro für einen neuen Trailer zugesichert habe.

Im Januar 2018, fast acht Jahre nach dem Bauantrag, hatte der erste Spatenstich für den Neubau in Bookholzberg stattgefunden – danach ruhten die Arbeiten wegen planungsrechtlicher Schwierigkeiten abermals. Seit Januar 2019 nimmt das neue Unterkunftsgebäude nun Gestalt an. 25 mal zwölf Meter misst der Bau, der auf dem Areal der alten Fahrzeughalle entsteht. Auf 386 Quadratmetern finden im Erdgeschoss Waschräume, Umkleiden, ein Übungsraum und die Werkstatt sowie im Obergeschoss Büros, ein Unterrichtsraum und eine Küche Platz.

Voraussichtlich im ersten Quartal 2020 wird der Ortsverband – der aktuell aus 45 aktiven Helfern, 42 Junghelfern und zehn Althelfern besteht – einziehen können. Die zehn Fahrzeuge und Anhänger des THW Hude-Bookholzberg indes bleiben auch danach vorerst noch ausquartiert – und der Ortsverband damit räumlich zweigeteilt. Seit dem Abriss der früheren Fahrzeughalle befindet sich die komplette Ausrüstung des THW im Gewerbegebiet Bookhorn.

Nach dem Umzug wird zunächst die in die Jahre gekommene und zu klein gewordene alte Unterkunft abgerissen, bevor am gleichen Platz mit dem Bau der neuen Fahrzeughalle begonnen werden kann. Sie wird ebenfalls zwölf mal 25 Meter messen und auf 293 Quadratmetern Raum für alle Fahrzeuge bieten. Insgesamt rund 1,7 Millionen Euro investiert die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in den Neubau. Errichtet wird er nach modifizierbaren Musterbauplänen, die auch andernorts im Bundesgebiet zum Einsatz kommen. • Das THW ist unter einer neuen Telefonnummer zu erreichen: Telefon 04223/38 09 00 (Fax: 04223/3 80 90 18).