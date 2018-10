Bookholzberg Der Windmühlenweg in Bookholzberg war am Donnerstag für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Ursprünglich sollte die Sperrung bis Dienstag, 30. Oktober, andauern. Das meldete die Gemeinde am Donnerstag – um ein paar Stunden später wieder Entwarnung zu geben. Der Schaden, ein kaputtes Rohr im Untergrund, konnte deutlich schneller als geplant behoben werden. Schon am Donnerstagnachmittag konnte die Sperrung des Windmühlenweges wieder aufgehoben werden.

Inkoop und Aldi waren während der Bauarbeiten weiterhin über die Stedinger Straße zu erreichen.