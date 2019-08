Bookholzberg /Wüsting Marit Menninga ist ein AFOL – und sie ist es gerne. Das Akronym steht für „Adult Fan of Lego“, was so viel bedeutet wie „erwachsener Lego-Fan“. „Davon gibt es eine ganze Menge“, sagt die 63-Jährige, die mehrmals im Jahr mit Gleichgesinnten zusammenkommt und inzwischen auch ihre Schwestern mit dem Lego-Virus angesteckt hat.

„Wenn ich wollte, könnte ich jedes Wochenende bei einer Lego-Ausstellung sein“, erzählt Marit Menninga. Doch sie wähle sehr gezielt aus, bei welchen Veranstaltungen sie ihre Kreationen ausstellt.

Erlöse fließen Kinderhospiz zu Für zwei Tage werden die Mehrzweckhalle und die Turnhalle auf dem Gelände des Berufsförderungswerks (BFW)/INN-tegrativ gGmbH in Bookholzberg, Apfelallee 1, wieder zum Lego-Land: am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 3 Euro für Erwachsene und 1,50 Euro für Kinder ab acht Jahre. Jüngere Kinder erhalten kostenfreien Eintritt. Der komplette Erlös der Lego-Ausstellung „Steinstark“ kommt wie schon in den Vorjahren dem Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke zugute.

Die Ausstellungen in Bad Zwischenahn, auf Langeoog und im dänischen Skaerbaek besucht sie gern – auf Veranstaltungen, bei denen der Kommerz im Vordergrund steht, hat Marit Menninga nach eigener Aussage keine Lust. Sieben Jahre ist es her, dass sie in Bookholzberg ihre eigene Lego-Ausstellung ins Leben rief – und damit offenbar einen Nerv trat. 1500 Besucher lockte die „Steinstark“- Premiere auf Anhieb auf das Gelände des Berufsförderungswerks (BFW). Gerade einmal zehn Aussteller zeigten damals ihre Werke.

Über die Jahre wuchs „Steinstark“ stetig: Heute sind 40 bis 50 Aussteller beteiligt, statt 250 Quadratmetern steht nun die doppelte Fläche in zwei Hallen zur Verfügung. Das nächste Mal wieder am Wochenende 19./20. Oktober, wenn die fünfte Auflage der Ausstellung stattfindet (siehe Infobox). „Größer wollen wir auf keinen Fall werden“, betont die Organisatorin, denn: „Für mich ist meine Ausstellung die gemütlichste Ausstellung Norddeutschlands!“

Das empfinden die Teilnehmer, die für das Wochenende zum großen Teil auf dem BWF-Gelände unterkommen, offenbar ähnlich. Alle seien gerne bereit, mitzuhelfen, berichtet Marit Menninga – „und das ohne einen Dienstplan“. Vom Aufbau über den Kassendienst bis hin zur Aufsicht oder dem Küchendienst könne sie sich auf die Aussteller verlassen. „Das regelt sich alles von allein.“

Märchen aus Legos

Auch die „Steinstark“-Organisatorin selbst wird sich wieder mit einer Eigenkreation unters Volk mischen: Ihren Märchen-Adventskalender, den sie im vorigen Jahr für das Schaufenster der Huder Flores-Apotheke gestaltet hatte, modifiziert sie derzeit für die Ausstellung. Auf 24 quadratischen Platten hat sie 24 Märchen aus Legosteinen und -figuren nachgebildet. Die Besucher sollen raten, welches Märchen die jeweiligen Szenerien symbolisieren. Wer einen Tipp benötigt, darf auf der Rückseite der Bühne, auf der alles arrangiert ist, eine der 24 Schubladen herausziehen, in denen Hinweise versteckt sind.

Das Spektrum der Ausstellungsstücke ist wie immer breit: Neu dabei sind unter anderem ein Steampunk-Modell und allerlei Arbeiten aus der „Friends“-Reihe, die speziell für Mädchen entwickelt wurden. Zu den Besuchermagneten dürften einmal mehr jene Kreationen zählen, bei denen sie selbst Hand anlegen dürfen. „Es wird eine 7,50 Meter lange Rennbahn geben, auf der Kinder mit einem selbst gebauten Auto antreten können“, kündigt Marit Menninga an. „Nur der Motor ist bei allen Fahrzeugen der gleiche, der Rest ist frei gestaltbar.“ Auch die Lego-Carrera-Bahn, die bereits 2017 bei „Steinstark“ zu sehen war, ist wieder dabei – jedoch fast auf das Doppelte vergrößert und um eine Steilkurve ergänzt.

Und noch ein Highlight gibt es, das vor allem bei vielen Fußballfans gut ankommen dürfte: den Nachbau des Bremer Weserstadions. Aktuell ist Marit Menninga bemüht, einen Werder-Vertreter dafür zu gewinnen, das Spiel zu eröffnen.

Besucher dürfen bauen

Darüber hinaus wird es wieder einen Bauwettbewerb mit Standardsteinen und eine Duplo-Ecke für die ganz Kleinen geben. Einige Hobbyverkäufer würden zudem Steine und Sets zum Kauf anbieten, so Marit Menninga. Auch für Verpflegung von Teilnehmern und Besuchern ist gesorgt: Die Standgebühr beträgt, wie bei „Steinstark“ üblich, einen Kuchen, der dann in der Cafeteria angeboten wird.• Einzelne Aussteller mit kleinen Modellen (bis zur Plattengröße 48 mal 48 Noppen) können sich noch für „Steinstark“ anmelden.

Kontakt und weitere Informationen unter: www.steinstark.org