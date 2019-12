Brettorf Seit Herbst 2018 beschäftigt sich der 850-Einwohner-Ort Brettorf mit dem Gedanken, künftig mit einem Dorfladen die Nahversorgung mit Lebensmitteln und Co. direkt im Dorf zu sichern. Schon damals war das Bahnhofsgelände im Gespräch gewesen. Doch dann ging es in der Standortfrage in Richtung einer Lösung im Gewerbegebiet Neuer Kamp, die Ende August aber geplatzt ist. Der wirtschaftliche Verein „Dorfladen Brettorf“ machte sich an die erneute Standortsuche. Doch andere geeignete Flächen fanden sich nicht, so die Vorsitzende Marion Einemann. Jetzt ist wieder das Areal im Spiel, das von Anfang vielen eingefallen war: das Bahnhofsgelände.

als wirtschaftlicher verein anerkannt – 133 Mitglieder Als „wirtschaftlicher Verein“ (w.V.) ist der Dorfladen Brettorf offiziell seit 19. August 2019 anerkannt. Da stellte der zuständige Landkreis Oldenburg die Urkunde über die Verleihung der Rechtsfähigkeit als wirtschaftlicher Verein aus. Zum Betrieb und für die Steuerung des Ladens hatte sich der Arbeitskreis für dieses Modell des „wirtschaftlichen Vereins“ entschieden. Ein Alternative wäre die Gründung einer Genossenschaft gewesen, die sich aber wesentlich aufwendiger gestaltet hätte. Der Dorfladen Brettorf hat aktuell 133 Mitglieder. Sie sind jeweils mit einer Mindesteinlage von 300 Euro beteiligt, höhere Summen sind möglich. Der Verein hofft auch auf Spenden, wobei er dafür kein Spendenbescheinigungen ausstellen kann. Seit der Gründungsveranstaltung am 28. Juni 2019 gehören dem vierköpfigen Vorstand an: Marion Einemann als Vorsitzende, Volker Borchers 2. Vorsitzender, Stefanie Hartung 3. Vorsitzende sowie Kim Hartung als Schriftführerin. Der Aufsichtsrat setzt sich aus fünf Personen zusammen. Es sind Karin Abel, Verena Baumfalk, Marina Becker-Kückens, Ingo Bücking und Harald Meyer. www.dorfladen-brettorf.de

Am Samstag hat der Arbeitskreis Dorfladen das Areal näher unter die Lupe genommen. Der Grund: Die Gemeinde Dötlingen als Eigentümerin von Bahnhof und der Fläche davor hat grünes Licht dafür gegeben, so dass der Verein sich mit dem Standort befassen kann. Im Verwaltungsausschuss am 14. November wurde beschlossen, für den Dorfladen bei einer Förderung durch Leader seitens der Gemeinde den Anteil von sechs Prozent zu finanzieren. Bei wirtschaftlichen Vereinen beträgt die Maximalförderung durch das Leader-Programm 100 000 Euro, sodass auf die Kommune maximal 6000 Euro zukämen. Bürgermeister Ralf Spille war beim Ortstermin anfangs zugegen, Bauamtsleiter Uwe Kläner die komplette Zeit.

Marion Einemann freute sich über die Unterstützung aus dem Rathaus: „Wir bedanken uns für das offene Ohr.“ Am Samstag wurde das rund 400 Quadratmeter große Areal ausgemessen. Zwei Varianten bestehen derzeit. Da das Bahnhofsgebäude (derzeit von einer Flüchtlingsfamilie bewohnt) im Erdgeschoss mit 80 Quadratmetern zu klein ist, wäre ein Anbau in Richtung Grünfläche nötig. Erforderlich ist eine Fläche von mindestens 140 Quadratmetern, und die soll ebenerdig und damit barrierefrei sein. Das Obergeschoss kommt damit nicht in Frage. Die Alternative ist ein Neubau auf der Obstbaumwiese, wobei möglichst wenig Bäume gefällt werden sollen. Das Bauwerk müsste sich dem Umfeld anpassen, so die Vorstellung des Arbeitskreises. Zudem ist jegliche Planung auch eine Kostenfrage, so 2. Vorsitzender Volker Borchers.

Der nächste Schritt sind jetzt zunächst Gespräche mit dem Landkreis, was er für möglich hält auf der Fläche. Parallel wollen die Brettorfer vergleichbare Dorfläden besichtigen. Die Vereinsmitglieder sind am Wochenende per Brief über den aktuellen Stand informiert worden. Für den 15. April 2020 ist die erste Mitgliederversammlung des Vereins angesetzt worden.

Erfreulich für den Arbeitskreis „Dorfladen Brettorf“: Am Samstag übergab Anita Brengelmann für den Kreativkreis der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Dötlingen eine Spende von 500 Euro für das Projekt.