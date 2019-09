Brettorf /Dötlingen /Vossberg Ein Verfahren der Bauleitplanung zum Abschluss gebracht, zwei neue angeschoben. Der Rat der Gemeinde Dötlingen hat am Donnerstagabend ohne weitere Aussprache hinter drei Themen einen Haken gesetzt. Sie betreffen Brettorf, Dötlingen und Vossberg. Alle Beschlüsse fielen einstimmig.

In Brettorf wird die Gemeinde ein neues Baugebiet anbieten. Der Rat hat den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 80 „Stedinger Weg – Süd I“ gefällt, womit das Verfahren abgeschlossen ist. Die Auslegung der Pläne hatte keinerlei gravierende Veränderung mehr gebracht, wie der Vorsitzende des Bau-, Straßen- und Verkehrsausschusses, Gernot Kuhlmann (CDU), berichtete. Bei dem geplanten Neubaugebiet handelt es sich um eine Erweiterung des Gebietes an der Straße An der Alten Post in der Nähe des Bahnhofs.

Am Anfang steht das Verfahren zur zweiten Änderung der Satzung Nr. 6 „Zum Sande“ in Dötlingen. Hier geht es darum, dass ein Grundstück als Baufläche wieder nutzbar gemacht werden soll. Einst waren in diesem Gebiet nämlich Flächen herausgenommen worden, damit die Anlieger nicht für diese Areale auch noch Kanalbaubeiträge zahlen mussten.

Schon damals war geregelt worden, dass die Rückumwandlung eines Grundstücks in Bauland eines Tages dann der Eigentümer zu zahlen habe. Genau das ist jetzt bei einem Grundstück der Fall. Es handele sich um eine Baulücke, so Kuhlmann.

Ob es zur 30. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Dötlingen und der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 9 A „Vossberg“ überhaupt kommen wird, steht derzeit in den Sternen, wie Bürgermeister Ralf Spille betonte. Der Rat hat nämlich beschlossen, dass es bei den bisher üblichen Grundstücksgrößen von mindestens 2400 Quadratmetern in Vossberg bleiben soll und keine kleineren zugelassen werden. Auch die Ausnutzbarkeit der möglichen Neubauplätze soll wie bisher gehandhabt werden. Zudem ist ein Infrastrukturbeitrag geplant.

Ob unter diesen Voraussetzungen die Investorin noch eine rund drei Hektar große Fläche an der Straße Am Reiterfeld in Wohnland umwandeln möchte, ist unklar. Die Verwaltung wolle jetzt mit der Eigentümerin sprechen, so Spille.