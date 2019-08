Brettorf Rückschlag für das Projekt „Dorfladen Brettorf“: Unternehmer Jürgen Hasselberg will dem Trägerverein nicht mehr die Räume seines Geschäfts „Café, Kuchen, Tischwäsche“ am Neuen Kamp 6 zur Verfügung stellen. Er lehnt den vom Verein vorgelegten geänderten Mietvertrag ab. Noch sei es üblich, dass der Eigentümer die Modalitäten eines Mietvertrags festlegt, sagte er am Montag.

Dabei waren die Handwerker schon bestellt: Hasselberg wollte nach eigenen Angaben rund 40 000 Euro in das Gebäude investieren, um es für den Dorfladen fit zu machen. Geplant waren unter anderem ein Vordach, zusätzliche Toiletten, eine Bodentreppe, ein neuer Gasanschluss sowie die Erweiterung der Hofpflasterung. „Ich war daran interessiert, etwas Gutes für das Dorf zu tun“, betonte der Kaufmann. Darum habe er für rund 560 Quadratmeter Verkaufsfläche inklusive Café lediglich eine monatliche Miete von 1,50 Euro pro Quadratmeter verlangen wollen. „Das ist ein sozialer Preis.“

Zwei Punkte ergänzt

Hasselberg legte dem Dorfladen-Verein einen Standard-Mietvertrag des Eigentümerverbandes Haus und Grund vor. Lediglich zwei Punkte seien darin ergänzt worden: So wollte Hasselberg wissen, wie die Entsorgung funktioniert. Auch sollte der Verein ein Parkplatz-Konzept vorlegen. Doch am Montag vergangener Woche habe ihm Marion Einemann, die Vorsitzende des Dorfladen-Vereins, ohne nähere Angabe von Gründen einen neu verfassten Mietvertrag vorgelegt. Hasselberg verglich diese neun Seiten mit dem Haus-und-Grund-Vertrag. Dabei bemerkte er unter anderem eine Änderung unter Bezug auf Paragraph 535 BGB. Danach sollte der Vermieter das Mietobjekt „in einem geeigneten Zustand“ überlassen und „während der Mietzeit in diesem Zustand erhalten“.

Der Passus ist für Hasselberg nicht akzeptabel; hätte er doch ständig in die Immobilie investieren müssen. „Ich habe es nicht nötig, mir einen solchen Mietvertrag vorsetzen zu lassen“, zeigte sich der 66-jährige Unternehmer verärgert. Ursprünglich wollte Hasselberg die Immobile zum 1. November für zehn Jahre, mit einer Option auf weitere fünf Jahre, an den Verein vermieten. Seit Februar sei er mit den Akteuren im Gespräch gewesen. Am Freitag folgte die Absage. Auch eine weitere Idee Hasselbergs komme wohl nicht mehr zum Tragen: Der Unternehmer bot an, auf einem gegenüberliegenden, 3000 Quadratmeter großen Grundstück am Neuen Kamp 7 neu zu bauen und die Immobilie zur ortsüblichen Miete dem Verein „Dorfladen Brettorf“ zur Verfügung zu stellen. Über den Vorschlag sei erst gar nicht mehr gesprochen worden, so Hasselberg.

Sitzung am Montagabend

Vorsitzende Marion Einemann erklärte, bei der Neufassung des Mietvertrags habe sich der Verein im Wesentlichen an den Vorlagen Hasselbergs orientiert. Die Abschrift sei deshalb gewählt worden, weil der Haus-und-Grund-Vertrag ansonsten etliche Anlagen erhalten hätte. Die Ergänzungen seien vor allem notwendig, damit der Verein Rechtssicherheit bekomme. Einemann verwies auf eine gemeinsame Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat am Montagabend. Danach werde eine Erklärung folgen. Auch wenn es derzeit noch keine geeigneten Räume gebe, stellte die Vorsitzende des „Dorfladen Brettorf w.V.“ aber klar: „Es geht weiter.“