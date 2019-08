Brettorf Das Wasser und die Möwen: Sie waren früher sofort zu sehen – und die Vögel auch zu hören. Kurz hinter dem Ortsausgang Brettorf, in Richtung Klattenhof, befindet sich das Lachmöwenschlatt. Einst war es ein Naturschutzgebiet, inzwischen ist es ein Naturdenkmal. Heute ist das Gewässer kaum mehr einsehbar von der Straße und dem Radweg aus. Zu hoch sind die Bäume und Sträucher rund um das Schlatt. Nur wenn man sich auf das eingezäunte Gebiet begibt und den Grüngürtel halb umrundet, findet sich ein Zugang, im Winter von einem Mitglied der AG Brettorfer Vereine freigeschlagen. Der Anblick ist eine große Überraschung: Das Schlatt ist ausgetrocknet, nur noch ein kleines Wasserloch wenige Quadratmeter groß in der Mitte. Ansonsten ist nur noch mehr oder minder feuchter Schlamm zu sehen.

„Es ist so traurig“, sagt Bianca Borchers, die mit ihrer Familie seit vielen Jahren auf der anderen Seite des Stedinger Wegs wohnt. Im Frühjahr hat sie kurz wenige Möwen beim Schlatt gesehen, berichtet sie, doch seitdem ist der Namensgeber verschwunden. Auch von den Fröschen, einst in großer Zahl am Teich, ist auf den ersten Blick nichts zu entdecken. Die Teichbewohner sind weg, es wirkt wie tot. War vor Jahrzehnten oft über Hunderte von Metern hinweg das Möwengeschrei und Froschgequake zu hören, so in dem Wohngebiet Bareler Weg/Möwenweg, ist nun alles verstummt.

Ungewohntes Bild

Das Wasserloch in der Nähe der Insel ist kaum eine Badewanne. Ansonsten bietet der „See“ einen Anblick, wie man ihn früher nur von Bildern aus fernen, sehr heißen Ländern kannte. Der Boden ist gerissen, teilweise schon hart getrocknet. Je weiter es auf die Insel in der Mitte zugeht, desto feuchter wird es.

Bianca Borchers, Mitglied der AG Brettorfer Vereine, bedauert, was mit dem Wahrzeichen des Dorfes passiert ist. Sie erklärt es sich mit der extremen Trockenheit der Sommer 2018 und 2019. Dass der Möwenschlatt kein Wasser mehr hatte, daran kann sich niemand in Brettorf erinnern. Sie hofft, dass das Gewässer eines Tages wieder mit Wasser gefüllt ist und die Lachmöwen zurückkehren.

Eigentümer Landkreis

Seit 1978 gehört das Areal dem Landkreis Oldenburg. Der hatte die 3,6 Hektar große Fläche (einschließlich des Grünlands) für 59 592,40 DM gekauft. Damals war es ein Naturschutzgebiet, das im Jahr 2002 zum Naturdenkmal umgewandelt wurde. Ein (lädiertes) Schild am Radweg weist darauf hin. „Das ist die Witterung“, erklärt Ursula Tröndle vom Amt für Naturschutz und Landschaftspflege des Landkreises, „das ist ein Problem.“ Einfache Lösungen gebe es nicht. Dass das Schlatt so zugewachsen sei, sei eine natürliche Entwicklung.

In einer Kurzbeschreibung spricht der Landkreis bei seinem Naturdenkmal von einem „größeren, naturnahen Gewässer in einem vermoorten Gelände mit einer Insel als Brutplatz der Lachmöwe“. Ziel sei die Sicherung, Pflege und Entwicklung einer besonderen erdgeschichtlichen Erscheinung in Nordwestdeutschland mit einer speziellen Flora sowie den Brutplätzen der Lachmöwe.

Der Landkreis sei bestrebt, die Schlatts möglichst freizuhalten, damit der Wind auf die Wasserfläche käme. „Es ist ein klassischer Pflegeauftrag“, so Tröndle über den dafür notwendigen Beschnitt der Bäume und Sträucher, doch die finanziellen Mittel und Kapazitäten dafür seien begrenzt. Am Möwenschlatt hat sich daher, abgesehen von Aktionen der ehrenamtlichen Kräfte der AG Brettorfer Vereine, in den vergangenen Jahren nichts getan. Dabei entziehen Bäume und Sträucher den Schlatts Feuchtigkeit. In der jetzigen Hitzephase sei dieser Effekt aber kein entscheidender, so die Experten.

Schlatts verschwinden

Früher konnte das Möwenschlatt nur bei strengem Frost betreten werden – und somit auch die Insel für Arbeiten. Ansonsten war es immer zu nass. Das Gewässer war in fast jedem Jahr mal zugefroren. Kinder und Jugendliche nutzten es fürs Schlittschuhlaufen und Eishockeyspiel. In den vergangenen Jahren war das die Ausnahme. Im letzten Winter fror das Schlatt dann wieder zu, aber auch nur, weil schon so wenig Wasser darin war, wie Bianca Borchers berichtet.

Rings um den Möwenschlatt gab es noch vor einigen Jahrzehnten weitere nasse Stellen auf den Feldern und Äckern. Diese Schlatts und Tümpel sind nach und nach verschwunden, entweder durch Entwässerungsmaßnahmen oder Zuschütten. Diesem Schicksal soll der Möwenschlatt entgehen, wie Borchers hofft. Anderenfalls müsste sich das Dorf Brettorf wohl ein neues Wahrzeichen suchen.