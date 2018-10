Brettorf Früher gab es in Brettorf einen klassischen kleinen Einkaufsladen sowie einen Bäcker. Das ist Geschichte. Danach existierten zwei Kioske, aber auch die sind längst verschwunden. Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten für die Versorgung mit den Dingen des täglichen Bedarfs befinden sich in Neerstedt. Das ist zwar „nur“ vier Kilometer entfernt, aber ohne Führerschein ist auch das eine Distanz. Könnte ein Dorfladen, in Eigenregie von engagierten Bürgern geführt, die Lücke in der Nahversorgung der rund 850 Einwohner schließen? Um diese Frage ist es am Dienstagabend bei einer Infoveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft (AG) Brettorfer Vereine gegangen.

75 Zuhörer

Dass das Thema Nahversorgung die Brettorfer umtreibt, war auf den ersten Blick in der Gaststätte Schürmann zu erkennen. Mit 75 Zuhörern war der Besuch sehr gut, darunter auch Interessierte aus der Nachbarschaft. „Wir sind neugierig, gespannt, skeptisch. Wie kann man das Problem lösen“, sagte der AG-Vorsitzende Gerrit Meyer in seiner Begrüßung von Günter Lühning. Mit ihm hatte die AG einen ausgewiesenen Experten gewonnen. Er ist Vorsitzender des Dorfladens Otersen (Kreis Verden), der seit 17 Jahren gut funktioniert, und Vorsitzender der Bundesvereinigung multifunktionaler Dorfläden. Ebenso kompetent wie detailliert, mit Sinn für das Machbare und mitunter humorig, schilderte Lühning die Gründung und Entwicklung des Dorfladens im 500-Einwohner-Dorf an der Aller. Chancen und Risiken kamen gleichermaßen zur Geltung.

Die Außenansicht des Dorfladens Otersen BILD: Dorfladen Die Außenansicht des Dorfladens Otersen BILD: Dorfladen Zahl der Dorfläden nimmt bundesweit zu Das Ladensterben auf dem Lande ist unübersehbar. 1970 hatte es 160 000 Geschäfte im Lebensmitteleinzelhandel gegeben, 2017 noch 35 253. Die kleinen Geschäfte schlossen aus Altersgründen, mangels Nachfolger und aus wirtschaftlichen Gründen, listete Günter Lühning auf. Heute kommen auf ein Geschäft 2166 Einwohner. Die kleineren Orte fallen durch das Raster. Große Ketten der Branche möchten aktuell um die 5000 Einwohner haben. Acht Millionen Bürger gelten als „unterversorgt“ im ländlichen Raum. Eine Strategie gegen die Unterversorgung bei der Nahversorgung sind die Dorfläden. Studien bestätigen laut Lühning, dass der Einkauf um die Ecke wieder gefragter sei. Die kleinen Vollsortimenter haben 100 bis 200 Quadratmeter Ladenfläche, 1500 bis 3000 verschiedene Artikel, bieten Dienstleistungen und haben sozial-kulturelle Funktionen („Man trifft sich“). Dazu kommt eine wachsende Schnittmenge zwischen Lebensmitteleinzelhandel und Gastronomie. In der Bundesvereinigung multifunktionaler Dorfläden sind weit mehr als 200 Läden zusammengeschlossen. Sie gibt es seit 2016. Die meisten gibt es in Bayern, dann folgt Niedersachsen mit 23 Bürger-Dorfläden. Die Zahl steigt dabei in jedem Jahr. Durchschnittlich sind die Läden fast 50 Stunden die Woche geöffnet. Nur in wenigen Fällen sind Projekte gescheitert. http://dorfladen-netzwerk.de/bundesvereinigung/

Direkt nach dem Vortrag ließ Meyer eine Liste durch den Saal gehen, in die sich Personen eintragen konnten, die sich für die Mitarbeit in einem Arbeitskreis interessieren könnten. Meyer selber will dieses erste Treffen dann koordinieren, bevor er sich aus dem Amt des AG-Vorsitzenden im nächsten Frühjahr zurückzieht. „Der Zettel ist gut gefüllt“, freute er sich nach der zweistündigen Veranstaltung. 26 Frauen und Männer haben sich eingetragen.

Beispiel Otersen

Nach den allgemeinen Ausführungen zum Einkaufen im Dorf (siehe Infobox) ging Lühning auf seine Heimat ein. „Es war auf dem Weg zum sterbenden Dorf“, erinnerte er an rückläufige Einwohnerzahlen, die inzwischen aber Geschichte sind. Als dann die Schließung des Edeka-Marktes aus Altersgründen zum März 2001 anstand, waren die Folgen absehbar: der nächste Bäcker in acht Kilometer Entfernung, der nächste Supermarkt in zwölf Kilometer. Ein Arbeitskreis wurde gegründet, Bürger-Versammlungen wurden abgehalten und ein Konzept erstellt. Die Gründung des Dorfladens GbR mbH war das Ergebnis. Mindestens 70 000 DM sollten zusammenkommen. Es wurden 103 000 Euro. 206 Anteile mit einem Mindestwert von 500 DM wurden von mehr als 60 Mitgliedern gezeichnet. Zum Eigenkapital kamen Zuschüsse der Gemeinde und der EU. Am 1. April 2001 startete der Dorfladen Otersen „Von Bürgern für Bürger“, der seitdem ohne laufende Zuschüsse auskommt. „Wir haben unser Schicksal selbst in die Hand genommen“, betonte Lühning, dass das Bürgerengagement das A und O gewesen sei und ist. Es bringe nichts zu klagen, dass kein Laden komme, Bürgermeister und Politiker könnten es nicht allein packen.

Eigenes Gebäude

Später wurde der Dorfladen in einen wirtschaftlichen Verein (w.V.) umgewandelt, „quasi eine Mini-Genossenschaft“, so Lühning. Vorteile: keine persönliche Haftung und keine Prüfungskosten einer Genossenschaft. Es gibt einen jeweils dreiköpfigen Aufsichtsrat und Vorstand, dazu eine Mitgliederversammlung. Mehr als 160 Mitglieder haben Kapital gegeben.

Ein großer Schritt in Otersen: 2011 wurde ein Gebäude gekauft und statt der bisherigen Miete wird jetzt ein Kredit abbezahlt. Neben den Lebensmitteln und Getränken gehören Dienstleistungen und Service zum Angebot. Der Laden ist auch ein sozialer Treffpunkt, dient dem sanften Tourismus. Paketservice, Café, Ladestation für Akku-Räder und regionale Lieferanten: alles gehört dazu. 2700 Artikel werden auf 180 Quadratmetern Fläche angeboten. Preislich sei es kein großer Unterschied zu den Großen der Branche, betonte Lühning. Sechs sozialversicherungspflichtige Beschäftigte arbeiten im Laden, dazu zwei Aushilfskräfte. Sie verkaufen Markenware, preisgünstige Eigenmarken, regionale Produkte und Bio-Sortiment. Immer wieder Neues ausprobieren, betonte Lühning. So gibt es ein Fairtrade-Regal. Aktuell sind vegane Produkte im Gespräch.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist von Montag bis Freitag, 6.30 bis 13 Uhr, Montag, Dienstag, Freitag, 15 bis 18 Uhr, Donnerstag, 15 bis 19 Uhr, Samstag, 7 bis 13 Uhr, und Sonntag, 8 bis 10 Uhr. „Mit einem Dorfladen sind sie nie fertig“, betonte Lühning, jahrelanges ehrenamtliches Engagement sei gefragt.

Als Chancen nannte er die Lebensqualität für alle Generationen, den Erhalt der dörflichen Infrastruktur, den Wert-Erhalt des eigenen Wohnheims, das gemeinsame Engagement mit Festigung der Dorfgemeinschaft und die Attraktivität des Ortes für neue Bürger. „Als Dividende gibt es die wohnortnahe Versorgung.“

Aber auch Risiken vergaß er nicht, so den Totalverlust des eingesetzten Kapitals, den Verzicht auf eine Rendite und bei schlechter Bürgerbeteiligung oder Parteienstreit einen Riss im Dorf. Die Alternative lautet aus seiner Sicht: „Aktive Bürger haben lebendige Dörfer oder schlafe ein, Dörfchen, schlafe ein.“