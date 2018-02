NeuerFunkturm in Brettorf

Brettorf Am Ortsrand von Brettorf wird bald ein neuer Funkturm gebaut. Das hat Bürgermeister Ralf Spille im Dötlinger Bau-, Straßen- und Verkehrsausschuss mitgeteilt. Danach hat der Landkreis Oldenburg den Bauantrag der „Deutsche Funkturm GmbH“ zur Errichtung eines Antennenträgers im Bereich Brettorf genehmigt. Der 40 Meter hohe Stahlgittermasten wird am Kronskamp, hinter der Abzweigung Dehnkamp Richtung Bahnübergang, gebaut. Der Standort befindet sich in der Nähe der Bahnstrecke. Mit den Arbeiten soll nach der Frostperiode bei entsprechendem Wetter begonnen werden.

„Laut Auskunft der Telekom wird sich die Mobilfunkversorgung in Brettorf nach der Einschaltung des Standortes im August/September nachhaltig verbessern“, teilte Spille mit. Im Dorf gibt es bisher an vielen Stellen Funklöcher. Davon ist auch die Bahnstrecke Wildeshausen-Delmenhorst in diesem Bereich betroffen, in der es immer wieder zu Unterbrechungen und Störungen im Funkverkehr kommt,