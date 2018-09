Colnrade Zum Ende hin ist einem Zuhörer offensichtlich der Kragen geplatzt. „Macht euch das doch nicht so schwer“, kritisierte der Mann in der zweiten Einwohnerfragestunde. Mehr als eine Stunde war im Feuerschutz- und Rettungswesenausschuss der Samtgemeinde Harpstedt am Donnerstagabend im Hotel Zur Wasserburg diskutiert worden. Das Thema, um das es hauptsächlich ging, war Tagesordnungspunkt 4: das Feuerwehrhaus Colnrade.

Ja zu Variante I

Das Ergebnis: Einstimmig waren die Ausschussmitglieder für die Beschlussempfehlung, „zur Behebung des dringenden Handlungsbedarfes am Feuerwehrstandort Colnrade“ die Variante I – Neubau auf neuem Grundstück – weiter zu verfolgen.

Im Februar 2016 hatte die Feuerwehr in Colnrade einen Neubau beantragt. Zuletzt war das Thema im November 2017 beraten worden. Dass dringend gehandelt werden muss, hat die Feuerwehrunfallkasse (FUK) im Juni dieses Jahres festgestellt, erklärte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse. Bei einer Besichtigung hat die FUK „aufgrund der räumlichen Enge in der Fahrzeughalle“ den Bestandsschutz mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Zwei Varianten standen im Raum: Variante I, ein Neubau. Variante II, ein Anbau an die bestehende Fahrzeughalle. Der Neubau hätte nach jetzigem Planungsstand einen Netto-Raumbedarf zwischen 481 und 571 Quadratmetern – die tatsächliche Fläche hängt letztlich davon ab, ob eine sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung mit einer Gesamtfläche von 90 Quadratmetern eingebaut werden soll. Ohne diese Schwarz-Weiß-Trennung belaufen sich die bisher geschätzten Kosten auf circa 1,3 bis 1,4 Millionen Euro. Der Neubau würde an der Ecke Kreisstraße 5/Kieselhorster Weg errichtet. Der Vorteil dort, wie Wöbse betonte: Eine getrennte Zu- und Abfahrt könnte eingerichtet werden.

Schwieriger gestaltete sich die Kostenschätzung für einen möglichen Anbau. Ohne die Schwarz-Weiß-Trennung besteht ein Bedarf von 309 Quadratmetern. Bisher ist geschätzt worden, so Wöbse, dass allein auf die Raumfläche bezogen eine Kostenersparnis von gut 500 000 Euro im Vergleich zu einem kompletten Neubau entstehen könnte. Jedoch: Unwägbarkeiten wie Probleme mit der Oberflächenwasserentsorgung könnten diese Ersparnisse deutlich verringern. Erschwerend hinzu kommt die Verkehrssituation am jetzigen Standort. Die Tendenz ging also deutlich zu Variante I – für die sich auch Colnrades Bürgermeisterin Anne Wilkens-Lindemann aussprach. Blieben nur noch die Kosten zu besprechen.

Kosten einsparen

Durch Einsparung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTW), das nicht zur Pflichtausstattung gehört, könnte ein Stellplatz wegfallen und die Kosten um rund 160 000 bis 170 000 Euro reduziert werden. Allerdings solle man nicht am falschen Ende sparen, gab Wöbse gegen Ende der Sitzung zu bedenken.

Dass es bei der Finanzierung des Neubaus nicht bleibe, bemerkte Horst Hackfeld (HBL). Alle sieben Jahre würden Kosten – Klaus Budzin (SPD) schätzte rund 300 000 Euro – zur Instandhaltung in eines der sieben Feuerwehrhäuser der Samtgemeinde fließen, rechnete er vor. Irgendwo müsse deshalb eine Grenze gezogen werden. Hermann Schnakenberg (SPD) widersprach: „Aber vielleicht haben wir künftig keine sieben Feuerwehrhäuser mehr. Auch das müssen wir berücksichtigen.“

Götz Rohde, Grünen-Ratsherr und Vorsitzender des Finanzausschusses, monierte: „Ich hätte mich gefreut, wenn dieses Thema nicht nur in diesem Gremium, sondern auch im Finanzausschuss besprochen werden würde.“ Bei der Investition handele es sich schließlich nicht um kleines Geld, sondern um eine Finanzierung, die noch länger Auswirkungen auf die Samtgemeinde haben könnte.